Донька Заворотнюк у банному халаті та на підборах грайливо похизувалася довгими ніжками

Анна відпочиває у Стамбулі.

Донька онкохворої російської акторки Анастасії Заворотнюк – Анна – вирішила відволіктися від проблем та спонтанно гайнула з подружками на відпочинок.

Компанія полетіла до Туреччини. На сторінці в Instagram красуня опублікувала кадр, на якому постала на балконі стамбульського готелю у банному халаті та на підборах із філіжанкою кави у руках. Аня грайливо похизувалася довгими стрункими ніжками.

Донька Анастасії Заворотнюк / instagram.com/anna_zavorotnyuk

"Я, насправді, найбільше люблю такі спонтанні подорожі, вони завжди найвеселіші! У Стамбулі востаннє я була до початку пандемії. Місто залишило про себе дуже класне враження. Хоч він і східний, він дуже толерантний до іноземців. Шалено красива архітектура, замки султанів і величні мечеті", – поділилася донька артистки.

У коментарях фоловери зробили Заворотнюк компліменти.

Яка ви розкішна

Красуня

Які ніжки!

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