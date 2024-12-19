Донька Зіброва зізналась, коли зіграє весілля з нареченим-бізнесменом, з яким 9 років у стосунках

Донька українського співака Павла Зіброва – Діана - відповіла, коли зіграє весілля з нареченим-бізнесменом Андрієм Іщенком.

Пара заручена вже тривалий час. Однак закоханим доводиться відкладати весілля. Спочатку на заваді став коронавірус, а нині ж повномасштабна війна. Діана в інтерв'ю Oboz.ua зізналась, що їм з коханим хочеться влаштувати гучне святкування. Однак під час війни взагалі не до цього. Тож, Діана та Андрій вирішили одружитися вже після перемоги України у війні з Росією.

"Наше весілля планувалося давно, однак свого часу церемонії завадив коронавірус, а згодом повномасштабна війна. Тому тепер план такий: весілля відбудеться після нашої перемоги. Ми хочемо велику церемонію, а зараз, погодьтеся, не до пишних святкувань, немає внутрішньої налаштованості на це", - поділилася донька артиста.

Діана Зіброва з нареченим / Фото: facebook.com/shansovik

Діана Зіброва та Андрій Іщенко разом вже дев'ять років. У стосунках закоханих все гаразд. Вони живуть разом то з батьками, то окремо від них. Весілля парочка планує, а от народження дітей поки що ні.

"Але у нас все добре. Ми з Андрієм разом майже дев’ять років. Мешкаємо то разом з батьками, то окремо – у кожний період нашого спільного життя своя історія. Дітей ми поки не плануємо", - запевнила Діана.

Нагадаємо, раніше донька Павла Зіброва також розповіла, як працює разом із зірковим батьком. Діана також зізналась, яку заробітну плату отримує.

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