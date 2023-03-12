Доньки Кошового і Ткача з акторками "Жіночого Кварталу" довели до сліз проникливою піснею про тата на фронті

11 березня на каналі "1+1 Україна" відбулася прем'єра нового концерту "Вечірній Квартал".

Серед інших номерів у концерті був один, який розчулив присутніх до сліз. Так, акторки "Жіночого Кварталу" виконали проникливу композицію "Вона тата свого малює" – кавер на трек Олександра Пономарьова "Він чекає на неї".

У номері взяли участь доньки гумориста Юрія Ткача Єлизавета і художнього керівника "Кварталу 95" Євгена Кошового Серафима. Поки учасниці "Жіночого Кварталу" співали, дівчатка малювали різні малюнки, а потім заспівали зі старшими колегами.

Серафима Кошова

Лалі Ергемлідзе та Єлизавета Ткач

Віра Кекелія

Номер викликав бурхливі емоції не лише у присутніх в залі, а й в самих акторок "Жіночого Кварталу". Так, Віра Кекелія та Марта Адамчук розплакалися разом з глядачами.

На зніманнях благодійного концерту "Вечірнього Кварталу" були присутні захисники і захисниці України, лікарі та волонтери.

Зазначимо, що від 24 лютого актори Студії "Квартал 95" дали вже більше 200 виступів для військовослужбовців, медиків, волонтерів, переселенців, організовуючи концерти у військових частинах, госпіталях, бомбосховищах.

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