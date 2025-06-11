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Доньку Анджеліни Джолі та Бреда Пітта запідозрили в заручинах із молодим актором
У доньки голлівудських акторів запримітили обручку на безіменному пальці. У Мережі підозрюють, що дівчина заручилася.
Доньку відомого голлівудського експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта запідозрили в заручинах із молодим актором.
Йдеться про 20-річну Захару. Папараці видання Page Six заскочили названу доньку Джолі та Пітта 9 червня, коли та виходила з одного з ресторанів у Голлівуді. 20-річну дівчину запримітили, коли вона сідала на пасажирське сидіння чорного авто. Захара намагалася уникати папараці, однак ті встигли зробити декілька фото.
Дівчина була одягнена в чорні штани та майку, а образ вона доповнила білою кофтинкою та кепкою. Утім, користувачі більше звернули увагу на її безіменний палець. Там красувалася каблучка з діамантом, що була неабияк схожою на обручку. Тож, у Мережі припустили, що Захара заручилася.
До слова, дівчина тоді перебувала на побаченні з молодим актором Елайджею Купером. Він також є співзасновником бренду одягу та навчається наразі в одному з коледжів Атланти. Щоправда, Купер живе у Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, тим часом біологічна донька Анджеліни Джолі та Бреда Піта нещодавно змінила ім'я. За рік до цього Шайло офіційно відмовилася від прізвища батька.