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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Доньку Анджеліни Джолі та Бреда Пітта запідозрили в заручинах із молодим актором

У доньки голлівудських акторів запримітили обручку на безіменному пальці. У Мережі підозрюють, що дівчина заручилася.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анджеліна Джолі з донькою Захарою

Анджеліна Джолі з донькою Захарою / © Associated Press

Доньку відомого голлівудського експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта запідозрили в заручинах із молодим актором.

Йдеться про 20-річну Захару. Папараці видання Page Six заскочили названу доньку Джолі та Пітта 9 червня, коли та виходила з одного з ресторанів у Голлівуді. 20-річну дівчину запримітили, коли вона сідала на пасажирське сидіння чорного авто. Захара намагалася уникати папараці, однак ті встигли зробити декілька фото.

Дівчина була одягнена в чорні штани та майку, а образ вона доповнила білою кофтинкою та кепкою. Утім, користувачі більше звернули увагу на її безіменний палець. Там красувалася каблучка з діамантом, що була неабияк схожою на обручку. Тож, у Мережі припустили, що Захара заручилася.

Анджеліна Джолі з донькою Захарою / © Associated Press

Анджеліна Джолі з донькою Захарою / © Associated Press

До слова, дівчина тоді перебувала на побаченні з молодим актором Елайджею Купером. Він також є співзасновником бренду одягу та навчається наразі в одному з коледжів Атланти. Щоправда, Купер живе у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, тим часом біологічна донька Анджеліни Джолі та Бреда Піта нещодавно змінила ім'я. За рік до цього Шайло офіційно відмовилася від прізвища батька.

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