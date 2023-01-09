Доньку Анджеліни Джолі та Бреда Пітта заскочили з новою стрижкою "під хлопчика"

Дівчину помітили з сестрою під час шопінгу.

Доньок знаменитих голлівудських акторів Бреда Пітта і Анджеліни Джолі заскочили за шопінгом.

Так, 16-річна Шайло та 18-річна Захара в повсякденному вбранні потрапили в об'єктиви папараці, коли вирушили на закупи до одного з торговельних центрів Америки.

Утім, увагу прихильників привернула саме Шайло. Дівчину сфотографували з новою стрижкою "під хлопчика". Зокрема, донька Джолі та Пітта також була одягнена в чорне худі оверсайз, короткі шорти й кеди.

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Користувачі Мережі почали бити на сполох. Вони вважають, що Шайло знову замислилася над тим, аби змінити стать.

Нагадаємо, Шайло від дитинства одягала хлопчачий одяг, ходила з короткою стрижкою та просила називати її Джоном. У 12 років донька знаменитого експодружжя почала приймати гормони. Та згодом Шайло змінила свій стиль, почала одягати сукні, відростила волосся та навіть робила легкий макіяж. Але перед Новим роком дівчина знову змусила прихильників хвилюватися, адже повністю відрізала своє волосся і зробила стрижку "під хлопчика".

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