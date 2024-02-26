Доньку Олі Полякової звинуватили в крадіжці одягу на майже 8 тис. грн: Маша прокоментувала скандал

Старша донька української співачки Олі Полякової – Маша – потрапила в гучний скандал.

Український бренд одягу звинуватив 18-річну блогерку в крадіжці їхнього одягу на майже 8 тисяч гривень. Магазин нібито в серпні минулого року домовився з Машею про рекламу. Вони все узгодили, а блогерка отримала одяг. Маша ж так і не зробила рекламу. Спочатку вона годувала обіцянками, а потім припинила виходити на зв'язок. У магазині одягу говорять, що намагалися вирішити цю ситуацію та не хотіли скандал виносити на публіку. Однак, коли помітили, що Маша носить їхні речі, які мала б прорекламувати, терпець увірвався.

"До останнього не хотіли виносити цю ситуацію на загал. Намагалися вирішити всіма доступними способами: неодноразово пробували достукатися до Марії, навіть писали на пошту і самій Олі", - йдеться в повідомлення магазину одягу.

Донька Олі Полякової відповіла на звинувачення в крадіжці одягу

Маша теж не стала мовчати та розповіла власну версію. Блогерка підтвердила, що дійсно домовленість про рекламу була. Утім, вона не змогла її виконати, адже потрапила до лікарні.

"Нещодавно в Інтернеті з'явилося якесь відео, де якийсь бренд звинувачує мене в крадіжці. Це дійсно дуже неприємна ситуація, адже я мала викласти рекламу по бартеру, не за гроші, але, на жаль, потрапила до лікарні, тому вчасно не змогла зробити рекламу", - пояснила Маша.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Блогерка говорить, що пропонувала оплатити отриманий одяг, однак їй не надіслали рахунки. Нині ж, за словами доньки Полякової, бренд почистив їхнє листування та просто намагається хайпувати на її імені.

"На жаль, люди не ввійшли в моє положення і вирішили просто хайпонути на моєму імені. Коли я запропонувала оплатити товар, мені не надіслали реквізити ФОП, підчистили листування і не відповідали. Розумію, ситуація неприємна, розумію, скандал привертає більше уваги", - додала Маша.

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