Доньки Олени Мозгової дебютували в Бельгії та зачарували своїм талантом: "Це лише початок"

Олена Мозгова з доньками Соломією та Зоєю / © instagram.com/mozgovaolena

Доньки продюсерки Олени Мозгової долучилися до міжнародної виставки картин.

Як виявилося, тривалий час старша донька зірки Зоя та молодша Соломія розвивали свій талант малювання. З часом у них з'явилася серія робіт. І нещодавно вони їх надали до Брюселля на одну з виставок картин українських художників. Це вперше, коли творчість доньок продюсерки побачила світ саме у столиці Бельгії.

Сторіз Зої Мозгової / © instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозгова / © instagram.com/matatatahakuna

Щаслива Зоя у своєму фотоблогу поділилася першими емоціями від дебюту та фото з кураторами виставки та своїми колегами. На тлі також видніється малюнок молодшої сестри Соломії Аксельрод.

Сторіз Зої Мозгової / © instagram.com/matatatahakuna

"Стільки почуттів всередині, стільки любові та вдячності, що моя перша виставка стала реальністю. І це лише початок", поділилася емоціями Зоя.

Ймовірно, у цей час Соломія разом з мамою Оленою перебувала на відпочинку у Греції. До того ж нещодавно саме в Афінах 10-річна дівчина вже дебютувала на виставці картин. Продюсерка показувала її картину зблизька та довела до сліз її історією створення.