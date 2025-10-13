- Дата публікації
Категорія
Гламур
Доньки Олени Мозгової дебютували в Бельгії та зачарували своїм талантом: "Це лише початок"
Зоя Мозгова та Соломія Аксельрод-Мозгова долучилися до міжнародної виставки.
Доньки продюсерки Олени Мозгової долучилися до міжнародної виставки картин.
Як виявилося, тривалий час старша донька зірки Зоя та молодша Соломія розвивали свій талант малювання. З часом у них з'явилася серія робіт. І нещодавно вони їх надали до Брюселля на одну з виставок картин українських художників. Це вперше, коли творчість доньок продюсерки побачила світ саме у столиці Бельгії.
Щаслива Зоя у своєму фотоблогу поділилася першими емоціями від дебюту та фото з кураторами виставки та своїми колегами. На тлі також видніється малюнок молодшої сестри Соломії Аксельрод.
"Стільки почуттів всередині, стільки любові та вдячності, що моя перша виставка стала реальністю. І це лише початок", поділилася емоціями Зоя.
Ймовірно, у цей час Соломія разом з мамою Оленою перебувала на відпочинку у Греції. До того ж нещодавно саме в Афінах 10-річна дівчина вже дебютувала на виставці картин. Продюсерка показувала її картину зблизька та довела до сліз її історією створення.