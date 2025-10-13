ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1442
Час на прочитання
1 хв

Доньки Олени Мозгової дебютували в Бельгії та зачарували своїм талантом: "Це лише початок"

Зоя Мозгова та Соломія Аксельрод-Мозгова долучилися до міжнародної виставки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олена Мозгова з доньками Соломією та Зоєю

Олена Мозгова з доньками Соломією та Зоєю / © instagram.com/mozgovaolena

Доньки продюсерки Олени Мозгової долучилися до міжнародної виставки картин.

Як виявилося, тривалий час старша донька зірки Зоя та молодша Соломія розвивали свій талант малювання. З часом у них з'явилася серія робіт. І нещодавно вони їх надали до Брюселля на одну з виставок картин українських художників. Це вперше, коли творчість доньок продюсерки побачила світ саме у столиці Бельгії.

Сторіз Зої Мозгової / © instagram.com/matatatahakuna

Сторіз Зої Мозгової / © instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозгова / © instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозгова / © instagram.com/matatatahakuna

Щаслива Зоя у своєму фотоблогу поділилася першими емоціями від дебюту та фото з кураторами виставки та своїми колегами. На тлі також видніється малюнок молодшої сестри Соломії Аксельрод.

Сторіз Зої Мозгової / © instagram.com/matatatahakuna

Сторіз Зої Мозгової / © instagram.com/matatatahakuna

"Стільки почуттів всередині, стільки любові та вдячності, що моя перша виставка стала реальністю. І це лише початок",  поділилася емоціями Зоя.

Ймовірно, у цей час Соломія разом з мамою Оленою перебувала на відпочинку у Греції. До того ж нещодавно саме в Афінах 10-річна дівчина вже дебютувала на виставці картин. Продюсерка показувала її картину зблизька та довела до сліз її історією створення.

Дата публікації
Кількість переглядів
1442
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie