Доньки Світлицької чесно зізналися, які стосунки між батьками спостерігають після розлучення

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

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Доньки української акторки Олени Світлицької, яку підозрюють у романі з Тарасом Цимбалюком, після розлучення батьків зворушливо розповіли, про що найбільше мріють.

Розлучення артистів, як заявила сама мати дівчат, не позначилося на любові дітей до обох батьків, однак доньки знаменитості зізнаються, що хотіли б частіше проводити час із татом. Під час відвертої розмови 10-річна Віра та 5-річна Марія поділилися, як складається їхнє спілкування з батьком після змін у родині. Дівчатка чесно зізналися, що бачаться з татом не так часто, як їм би хотілося. На запитання, чи прагнуть вони проводити більше часу разом, обидві без вагань відповіли ствердно. Ба більше, у старшої доньки вже є особлива мрія, пов’язана з татом.

«З татом хотіла би в Японію полетіти», — поділилася Віра на проєкті «Топові зірки».

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Доньки Олени Світлицької

Втім, найбільше дітей тішила б не подорож, а можливість знову бачити батьків поруч. Маленькі співрозмовниці не приховували, що мріють про возз’єднання родини, хоча й усвідомлюють: мама і тато продовжують їх любити незалежно від того, що більше не живуть разом.

«І я хотіла би, щоб тато переїхав до мами», — зворушливо сказала Віра.

У відповідь дівчаткам нагадали, що любов батьків до них не залежить від сімейного статусу. Доньки погодилися, що відчувають цю підтримку та турботу від обох.

Нагадаємо, нещодавно Олена Світлицька зробила чесне зізнання про ексчоловіка через рік після розриву.

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