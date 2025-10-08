Донорка нирки Селени Гомес вперше прокоментувала "сварку" зі співачкою і чому не прийшла на її весілля

Франсія Райса та Селена Гомес

Реклама

Американська акторка Франсія Райса, яка 2017 року пожертвувала свою нирку співачці Селені Гомес, вперше прокоментувала чутки про їхню тривалу сварку.

У новому коментарі 37-річна зірка наголосила, що всі повідомлення про конфлікт — "лише чутки". Попри це, шанувальники звернули увагу, що Райса не була присутня на нещодавньому весіллі Селени Гомес і продюсера Бенні Бланко. Акторка підкреслила, що розглядає свою допомогу не як "зв’язок на все життя", а як просто добрий вчинок.

"Я знаю, що вона виходить заміж, і дуже щаслива за неї. Вона вже мільярдерка, і я вдячна, що змогла зробити для неї цей подарунок. Коли ти жертвуєш щось — це просто донорство. Ти ж не дзвониш, щоб спитати, що роблять із твоїм доларом, якщо віддав його благодійній організації", — сказала акторка під час зустрічі, пише Daily Mail.

Реклама

Франсія Райса / © Associated Press

Знаменитість додала, що ніколи не висловлювала обурення щодо способу життя Гомес після операції. Франсія назвала такі повідомлення медіа вигадками.

Варто зазначити, що операцію з пересадки нирки Селена Гомес перенесла 2017 року. Доноркою стала її близька подруга Франсія Райса. Тоді співачка зізналася, що оперативне втручання було необхідне через прогресуючу хворобу вовчака.

"Я дізналася, що мені потрібна пересадка нирки через вовчак. Це було необхідно для мого здоров’я. Я безмежно вдячна своїй родині, команді лікарів і особливо Франсії — вона подарувала мені шанс на життя. Люблю тебе, сестро", — написала співачка своєму дописі 8-річнох давнини в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно нещодавно Селена Гомес здивувала шанувальників своїм весіллям, а тепер зізналася, що у її святковій сукні був зашифрований особливий романтичний символ, присвячений коханому.