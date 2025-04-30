Доньці Пугачової Крістіні Орбакайте заборонили в’їзд до Латвії через її позицію щодо війни в Україні

Алла Пугачова та Крістіна Орбакайте

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Доньці російської співачки Алли Пугачової — Крістіні Орбакайте — заборонили в'їзд до Латвії через її неоднозначну позицію щодо війни в Україні.

Виконавиця потрапила до "чорного списку" країни, про що повідомив латвійський міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс, пише LSM. Разом із нею в’їзд до Латвії заборонили сербсько-хорватському музиканту Горану Бреговичу. Причина такого рішення — їхня позиція до війни в Україні.

В МВС Латвії зазначають, що країна — засуджує російську агресію проти України та підтримує українців. Тож, поява знаменитостей з неоднозначною позицією щодо розв'язаної Росією війни суперечать національним інтересам латвійців.

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Крістіна Орбакайте / © instagram.com/orbakaite_k

"Основний меседж — про підтримку агресії проти України, про участь у публічних заходах на окупованих територіях. Ми, як Латвія, підтримуємо Україну і будемо продовжувати її підтримувати, тому в цьому випадку для нас це абсолютно неприйнятно. Поява осіб, які підтримують російську агресію, в Латвії не відповідає національним інтересам безпеки нашої країни, оскільки може сприяти міжетнічній напруженості в латвійському суспільстві", — йдеться в повідомленні.

До речі, наприкінці травня в Крістіні Орбакайте був запланований концерт у Латвії, однак нещодавно його почали бойкотувати. Річ у тім, що латвійці обурюються її позицією щодо війни в Україні. Хоч артистка публічно не підтримувала ворожі дії російської влади, але також й не засуджувала. Лише на початку повномасштабного вторгнення окупантів до України опублікувала в Instagram фото з чорним квадратом, який підписала словами: "Тільки мирного неба! Ні війні!". Утім, згодом Орбакайте це видалила.

Крістіна Орбакайте / © УНІАН

Натомість співачка давала концерти в Росії та навіть їздила до окупованої Ялти. До речі, на півострові Орбакайте незаконно бувала й до лютого 2022 року, за що опинилася в базі сайту "Миротворець". 2024 року виконавиця все ж таки покинула РФ та розірвала з країною всі зв’язки, адже її виступи почали скасовувати. Припускають, що це через антивоєнну позицію мами Алли Пугачової та вітчима Максима Галкіна. До речі, у Латвії перед тим, як заборонити для Орбакайте в'їзд, пропонували їй публічно висловити свою позицію щодо війни, але вона цього не зробила.

Що ж стосується Горана Бреговича, то він незаконно виступав в анексованому Криму та висловлював слова підтримки країни-агресорки Росії. У нього також мав відбутися концерт у Латвії, але його скасували.