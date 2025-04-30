ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1314
Час на прочитання
2 хв

Доньці Пугачової Крістіні Орбакайте заборонили в’їзд до Латвії через її позицію щодо війни в Україні

Разом з нею до "чорного списку" країни потрапив ще один музикант Горан Брегович.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Алла Пугачова та Крістіна Орбакайте

Алла Пугачова та Крістіна Орбакайте

Доньці російської співачки Алли Пугачової — Крістіні Орбакайте — заборонили в'їзд до Латвії через її неоднозначну позицію щодо війни в Україні.

Виконавиця потрапила до "чорного списку" країни, про що повідомив латвійський міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс, пише LSM. Разом із нею в’їзд до Латвії заборонили сербсько-хорватському музиканту Горану Бреговичу. Причина такого рішення — їхня позиція до війни в Україні.

В МВС Латвії зазначають, що країна — засуджує російську агресію проти України та підтримує українців. Тож, поява знаменитостей з неоднозначною позицією щодо розв'язаної Росією війни суперечать національним інтересам латвійців.

Крістіна Орбакайте / © instagram.com/orbakaite_k

Крістіна Орбакайте / © instagram.com/orbakaite_k

"Основний меседж — про підтримку агресії проти України, про участь у публічних заходах на окупованих територіях. Ми, як Латвія, підтримуємо Україну і будемо продовжувати її підтримувати, тому в цьому випадку для нас це абсолютно неприйнятно. Поява осіб, які підтримують російську агресію, в Латвії не відповідає національним інтересам безпеки нашої країни, оскільки може сприяти міжетнічній напруженості в латвійському суспільстві", — йдеться в повідомленні.

До речі, наприкінці травня в Крістіні Орбакайте був запланований концерт у Латвії, однак нещодавно його почали бойкотувати. Річ у тім, що латвійці обурюються її позицією щодо війни в Україні. Хоч артистка публічно не підтримувала ворожі дії російської влади, але також й не засуджувала. Лише на початку повномасштабного вторгнення окупантів до України опублікувала в Instagram фото з чорним квадратом, який підписала словами: "Тільки мирного неба! Ні війні!". Утім, згодом Орбакайте це видалила.

Крістіна Орбакайте / © УНІАН

Крістіна Орбакайте / © УНІАН

Натомість співачка давала концерти в Росії та навіть їздила до окупованої Ялти. До речі, на півострові Орбакайте незаконно бувала й до лютого 2022 року, за що опинилася в базі сайту "Миротворець". 2024 року виконавиця все ж таки покинула РФ та розірвала з країною всі зв’язки, адже її виступи почали скасовувати. Припускають, що це через антивоєнну позицію мами Алли Пугачової та вітчима Максима Галкіна. До речі, у Латвії перед тим, як заборонити для Орбакайте в'їзд, пропонували їй публічно висловити свою позицію щодо війни, але вона цього не зробила.

Що ж стосується Горана Бреговича, то він незаконно виступав в анексованому Криму та висловлював слова підтримки країни-агресорки Росії. У нього також мав відбутися концерт у Латвії, але його скасували.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie