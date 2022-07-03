Дорн відповів, де перебуває його дружина з дітьми, та чи вважає Дудя і Собчак пропагандистами

Дорн відповів, де перебуває його дружина з дітьми, та чи вважає Дудя і Собчак пропагандистами

Український співак Іван Дорн поділився, де перебуває його родина під час повномасштабної війни в Україні.

Так, дружина Анастасія з донькою Василісою та сином Іваном виїхали до Франції. Батьки виконавця, який раніше розповів, за якої умови знову поїде до Москви, були в Іспанії, але вже повернулися до України.

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Крім того, музикант поділився, що спілкується з двоюрідними братами з Росії. А от дядьки та тітки не виходили на зв'язок з ним. Дорн також розповів, що один із двоюрідних братів виїхав з РФ.

"Нині він у Туреччині. Кожного разу, коли він намагається пояснити своїм батькам, що відбувається насправді, вони приводять аргументи, що дивляться телевізор і все знають. Мені здається, що коли Путін піде і помре, вони швидко забудуть, що коїлося під час його влади і почнуть жити новою пропагандою. Це надто адаптивні люди", — поділився Іван Дорн.

Також знаменитість відповів, чи вважає журналістів Юрія Дудя та Ксенію Собчак пропагандистами.

"Я не вважаю Дудя пропагандистом. Я не можу казати це зі 100% упевненістю. Проте, мені здається, що він хоче, щоб Росія була нормальною країною, не путінською. Все робить для того, мені здається, всі інтерв'ю, ті контексти, все свідчить про те, що він все ж таки не путініст. Зараз він у Європі й там уся його сім'я. А про Собчак не знаю", — сказав Дорн.

Нагадаємо, мама Слави Дьоміна, яка била його до крові в дитинстві, вимагає від сина аліменти. Жінка вже тривалий час живе в Іспанії та не спілкується з сином.

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