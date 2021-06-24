DOROFEEVA розповіла, як знімали сцену аварії для її нового кліпу на пісню "Почему"

DOROFEEVA розповіла, як знімали сцену аварії для її нового кліпу на пісню "Почему"

Артистка поділилася відео з бекстейджу.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, вона ж DOROFEEVA, показала, як відбувалися знімання її нового кліпу на пісню "Почему".

У відео виконавиця розповіла, що режисер Леонід Колосовський чотири рази переписував сценарій кліпу. Для того аби відеоробота вийшла ефектною, сцену аварії автомобіля з якого виходить Надя, зняли за один дубль.

Пресслужба MOZGI Entertainment

Зірка поділилася ексклюзивними моментами зі своїми фанами у Мережі. Так, виконавиця зазначила, що за усю історію її музичної кар'єри, знімання саме цього кліпу було для неї найважчим. Адже їй постійно доводилося танцювати та падати на хворі коліна.

Попри шалену втому та нервування, робота на знімальному майданчику кипіла. Як наслідок кліп на пісню "Почему", вже два тижні перебуває на другому місці серед музичних трендів.

Нагадаємо, днями Надя Дорофєєва відіграла перший сольний концерт у Києві. Під час виступу зірка постала у декількох спокусливих образах та приголомшила фанів грою на електрогітарі.

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