DOROFEEVA з коротким рожевим волоссям і в чорному латексі випустила емоційний кліп

Артистка представила кліп на нову пісню "Почему".

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно відіграла перший сольний концерт у Києві, представила кліп на свою нову пісню "Почему".

У синглі артистка підіймає тему почуттів і переживань. Вона розповідає, що коли стосунки завершуються, всередині людини боряться кохаю/ненавиджу. А в голові лунає лише одне запитання "ну чому так?".

Пресслужба MOZGI Entertainment

У кліпі Надя Дорофєєва демонструє чуттєву хореографію. Через танці зірка показує увесь біль та образу, що відчуває головна героїня. У ролику співачка постає у двох образах: білому костюмі з рожевим волоссям та у чорному вбранні з латексними вставками.

"Це та Надя, яку ще ніхто не знає. Світла футуристична героїня, вихлюпує свою біль і образу в чуттєвій хореографії - і це не просто танці, це уособлення її страждань. І темна - та, хто зриває свою злість на авто, кричачи на нього як на живу істоту. Її світ змінюється після того, як він її залишив. Монтажні повторення в кліпі показують циклічність часу і одноманітність днів без нього", - говорить режисер Леонід Колосовський.

Варто зазначити, що з початком сольної кар'єри співачка DOROFEEVA відмовилася від підборів. Артистка аргументувала це тим, що так вона почувається більш сексуальною.

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