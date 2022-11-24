Дорофєєва, Каменських, Саніна: як звучить справжній голос зірок без фонограми

Часто витає такий міф, що знаменитості вміють гарно співати лише під фонограму або під інструментал. Буцімто, зірки проклали собі шлях до популярності завдяки харизмі та привабливій зовнішності, а не таланту.

Відомий український блогер Ваня Рассел вирішив показати, який же справжній голос зірки лінає з мікрофона під час виступу. Задля цього Рассел за допомогою спеціальної програми відділяє реальний голос знаменитості від інструменталу та обробок на концерті. Іноді спів виконавця викликає мурахи по шкірі, а іноді без автотюна це звучить кепсько та невдало, або ж навіть смішно.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку знаменитостей, чий голос завдяки Вані Расселу можна почути без автотюна та інструментального аранжування.

Тіна Кароль

Виконавиця вкотре підтвердила, що має потужний голос. Так, Рассел відділив реальний спів Тіни від мелодії. За основу блогер взяв композицію "Закрили твої очі", яку артистка виконувала на концерті. У коментарях користувачі зазначили, що Тіна має потужний голос, і вони вкотре в цьому переконалися.

Юлія Саніна

Блогер взяв для обробки пісню "Журавлі", яку Юлія виконувала на концерті разом з колективом. Сам Рассел зазначив, що в артистки прекрасний вокал. Користувачі теж поділилися своїми враженнями. Вони зазначили, що у Саніної чудова палітра вокальних прийомів та ніжний голос.

Артем Пивоваров

Музикант на відео, яке взяв для обробки Рассел, виконував свою популярну пісню "Дежавю". Як зазначили користувачі, голос взагалі не відрізняється від того, що лунає у записаній у студії версії.

Настя Каменських

Виконавиця теж підтвердила, що має потужний голос і вміє співати наживо без фонограми. Рассел на відео, де артистка виконує "Я Україна", підтвердив це. Користувачі зазначили, що вокал Насті дійсно чіпляє за душу.

Злата Огнєвіч

Рассел вирішив продемонструвати, як артистка виступала на "Євробаченні", де Злата виконувала Gravity. У коментарях користувачі зазначили, що співачка має неперевершений вокал, який викликає мурахи по шкірі.

Джамала

Не лишив Рассел без уваги й виступ Джамали на "Євробаченні". Як зазначили користувачі, зірка своїм вокалом передала всі емоції пісні та просто довела до сліз.

Слава Камінська і Віка Сміюха

Рассел показав, як у дуеті співали Віка і Слава. Загалом, думки користувачів розділилися. Голос Слави похвалили, а от Вікі трішки дісталося.

Оля Полякова

Співачка неодноразово говорила, що має широкий вокальний діапазон. Артистка це підтвердила. Рассел відділив голос Олі від мелодії та показав, як виконавиця співає наживо. Як зазначили у коментарях користувачі, вокал взагалі не відрізняється від того, що звучить у студійній версії пісні.

Надя Дорофєєва

Рассел взяв для обробки відео, де Надя на концерті виконала пісню "Думи". Як зазначили користувачі, у артистки дійсно потужний вокал. Утім, на їхню думку, це стало зрозуміло лише тоді, коли Дорофєєва заспівала українською.

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