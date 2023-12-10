Дорофєєва на концерті у Києві продала вуха з кліпу "На самоті" за 2 млн грн: куди підуть гроші

У цю суботу, 9 грудня, співачка Надя Дорофєєва у Києві провела фінальний концерт зі свого масштабного благодійного туру.

Журналісти сайту ТСН.ua відвідали довгоочікуване шоу, щоб поділитися його найцікавішими деталями.

Головною метою артистки стало зібрати якнайбільше коштів для бійців з полку "Азов". Так, Дорофєєва організувала благодійні аукціони. Втім, їх проводили її зіркові друзі. Першим гостем став актор Женя Янович. Він вийшов на сцену й оголосив про чотири благодійні лоти. Зокрема, першим став прапор з підписами всіх головнокомандувачів "Азову". Ціна його стартувала від п'яти тисяч гривень, а наприкінці сягнула 100 тис грн.

Надя Дорофєєва провела аукціон. Фото: alinallvv

Наступним лотом стала книга "Очі Маріуполя. Українські супергерої. Азовсталь" з ексклюзивними підписами та матеріалами всередині. Янович за декілька хвилин віддав цінну річ знову за 100 тис грн.

Надя Дорофєєва провела аукціон. Фото: alinallvv

За третій лот почалася запекла боротьба. На кону стояв спільний допис з Дорофєєвою в її Instagram. Після багатьох пропозицій, лот забрали за 160 тис грн.

Надя Дорофєєва провела аукціон. Фото: alinallvv

Також прихильники боролися за можливість провести час зі співачкою за лаштункамипісля концерту. Лот пішов з молотка за 100 тис грн. До слова, всі переможці підіймалися за куліси сцени й одразу здійснювали переказ коштів.

Надя Дорофєєва провела аукціон. Фото: alinallvv

Загалом, Женя Янович проводив аукціон 40 хвилин. За цей час бійцям з полку "Азов" вдалося назбирати 460 тис грн.

Втім, це був не кінець. Надя запланувала ще один сюрприз для своїх фанів. Після виконання хіта "На самоті" на сцені неочікувано показався загадковий чоловік. Його обличчя прикривала рука, а сам він був у славнозвісних вухах зайця з кліпу до пісні "На самоті". Через декілька секунд зірвався шквал овацій. Оскільки незнайомцем виявився відомий блогер Антон Птушкін.

Надя Дорофєєва провела аукціон. Фото: alinallvv

Він розігрував особливий лот, який був одягнений на співачці. Це був той самий головний убір з вухами. Аудиторія була дуже рішуче налаштована. Тому аукціон тривав довго, але все ж знайшлися ті, хто запропонував найбільшу суму. Так, Тома та Рома скинулися по мільйону й забрали два капелюха з вушками за 2 млн грн. До речі, Рома виявився директором із маркетингу мережі мультимаркетів "Аврора".

Надя Дорофєєва провела аукціон. Фото: alinallvv

Надя Дорофєєва провела аукціон. Фото: alinallvv

Нагадаємо, на сольному концерті Наді Дорофєєвої був також присутнім її чоловік. Міша Кацурін у дуеті з дружиною заспівав хіт "Щоб не було" й наприкінці палко поцілував артистку.

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