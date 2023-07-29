Дорофєєва насмішила фото юного Кацуріна у паспорті: з волоссям і сережками у вухах

Артистка показала, який вигляд мав її чоловік у 16 років.
Українська співачка, тренерка "Голосу країни-13" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками архівним фото свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна.
У сторіз своєї сторінки в Instagram виконавиця розмістила світлину Кацуріна з його паспорта. На фото юний Кацурін постає у 16-річному віці. Тоді в ресторатора була густа шевелюра і він носив сережки в обох вухах:
"Здогадайтеся хто", - підписала зображення з коханим Дорофєєва.
Нагадаємо, зовсім нещодавно Надя Дорофєєва показала кадри зі знімань промо-ролика до 13, європейського сезону вокального шоу "Голос країни". Разом з іншими тренерами Юлією Саніною, Артемом Пивоваровим та Іваном Клименком Дорофєєва зустрілася на київському вокзалі. Надя була одягнена у смугастий костюм, який складався з мініспідниці і короткого піджаку, а грайливий образ артистка доповнила сірими панчохами.
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