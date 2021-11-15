Дорофєєва насмішила відео, як випадково вдарила Дантеса коліном в пах

Артистка знімала новий TikTok.

Співачка Надя Дорофєєва показала неочікуване відео, у якому випадково вдарила свого чоловіка Володимира Дантеса в пах.

Знаменитість знімала новий TikTok під пісню коханого "Грустные танцы". Результат став дійсно не надто веселим для виконавця треку. Так, Надя шалено увірвалася в кадр з танцями, а потім залізла на диван, де лежав Дантес, і ненароком вдарила його коліном. Поки Володимир корчився від болю, Дорофєєва валялася від сміху.

@nadyadorofeeva Когда @vladimirdantes просит снять тик - ток на его песню , но ты не знаешь как отказать … P.S: зацените мои носки ♬ Грустные танцы - Vladimir Dantes

"Коли Вова просить зняти TikTok на його пісню, але ти не знаєш, як відмовити", – прокоментувала ролик знаменитість.

Зі свого боку, шанувальники почали жартувати у коментарях: "Фаберже розбила", "Додошата і Дантесики скасовуються", "Ось, що означає "Грустные танцы", "Вова: "Любий щоденнику".

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