Дорофєєва показала, як з дітьми Кацуріна під час обстрілу Києва ховалася у бомбосховищі

Артистка показала, де вони з дітьми перебували під час ракетної атаки столиці.

Українська співачка Надя Дорофєєва показала, де ховалася з родиною під час потужної ракетної атаки по Києву у ніч проти 21 березня.

У сторіз своєї сторінки в Instagram артистка розмістила знімки, на яких зображена у бомбосховищі разом з чоловіком Мішею Кацуріним та його дітьми - дворічним Іваном та семирічною Олександрою.

На фоотграфії Дорофєєва разом з донькою свого чоловіка зазнімковані, лежачи на розкладачці.

“Маленька відповідальна людина”, - підписала Надя фото з маленьким Іваном, який зображений у бомбосховищі на розкладачці, обіймаючи іграшку.

Дорофєєва з дітьми Кацуріна під час обстрілу Києва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

“Бомбосховищний привіт”, - підписала Надя інше фото, де позує разом з донькою Кацуріна.

Дорофєєва з дітьми Кацуріна під час обстрілу Києва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, що у ніч проти 21 березня російські окупанти завдали чергової масованої ракетної атаки по Україні. Загалом, російські загарбники випустили 31 ракету по нашій країні. За даними військових, Росія застосувала дві балістичні/аеробалістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23/Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатих ракет Х-101/Х-555. Їх запустили з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у районах російських Волгодонська та Енгельса.

Над Києвом збили близько 30 російських ракет. Міська влада повідомила про руйнування в кількох районах Києва внаслідок падіння уламків ракет. Зокрема, в Шевченківському районі евакуювали мешканців будинку, де горіла квартира.

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