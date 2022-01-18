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Дорофєєва похизувалася сідницями в бікіні та спантеличила фанів: "Подумала, що то Дантес"

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Дорофєєва похизувалася сідницями в бікіні та спантеличила фанів: "Подумала, що то Дантес"

Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

Юзери переплутали зірок.

Відпустка співачки Наді Дорофєєвої та її чоловіка Володимира Дантеса добігає кінця.

Пара вже повертається додому до Києва з сонячної Мексики. І поки подружжя в дорозі, виконавиця, схоже, вирішила передивитися сотні фото, які  зробила на пляжі Тулума. Одним з пікантним кадрів зірка поділилася і зі своїми фанами в Instagram. На фото Надя лежить на піску у бікіні. Артистка посвітила соковитими сідницями та прокачаною спинкою.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

"Під такою фоткою має бути філософський допис, але його не буде", – написала вона.

Крім низки захоплення та заздрощів Надя ще й викликала дивні емоції у своїх фанатів. Так, виявляється, кадр спантеличив підписників, оскільки вони подумали, що на фото Дантес.

  • Вова, це бува не ти? Після твоєї пародії на "горит" можу повірити
  • Подумала, що це Дантес
  • Спершу подумав, що це Дантес
  • Здалося, що Дантес

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