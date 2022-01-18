Дорофєєва похизувалася сідницями в бікіні та спантеличила фанів: "Подумала, що то Дантес"

Юзери переплутали зірок.
Відпустка співачки Наді Дорофєєвої та її чоловіка Володимира Дантеса добігає кінця.
Пара вже повертається додому до Києва з сонячної Мексики. І поки подружжя в дорозі, виконавиця, схоже, вирішила передивитися сотні фото, які зробила на пляжі Тулума. Одним з пікантним кадрів зірка поділилася і зі своїми фанами в Instagram. На фото Надя лежить на піску у бікіні. Артистка посвітила соковитими сідницями та прокачаною спинкою.
"Під такою фоткою має бути філософський допис, але його не буде", – написала вона.
Крім низки захоплення та заздрощів Надя ще й викликала дивні емоції у своїх фанатів. Так, виявляється, кадр спантеличив підписників, оскільки вони подумали, що на фото Дантес.
- Вова, це бува не ти? Після твоєї пародії на "горит" можу повірити
- Подумала, що це Дантес
- Спершу подумав, що це Дантес
- Здалося, що Дантес
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