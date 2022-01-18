Дорофєєва похизувалася сідницями в бікіні та спантеличила фанів: "Подумала, що то Дантес"

Дорофєєва похизувалася сідницями в бікіні та спантеличила фанів: "Подумала, що то Дантес"

Юзери переплутали зірок.

Відпустка співачки Наді Дорофєєвої та її чоловіка Володимира Дантеса добігає кінця.

Пара вже повертається додому до Києва з сонячної Мексики. І поки подружжя в дорозі, виконавиця, схоже, вирішила передивитися сотні фото, які зробила на пляжі Тулума. Одним з пікантним кадрів зірка поділилася і зі своїми фанами в Instagram. На фото Надя лежить на піску у бікіні. Артистка посвітила соковитими сідницями та прокачаною спинкою.

Надя Дорофєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

"Під такою фоткою має бути філософський допис, але його не буде", – написала вона.

Крім низки захоплення та заздрощів Надя ще й викликала дивні емоції у своїх фанатів. Так, виявляється, кадр спантеличив підписників, оскільки вони подумали, що на фото Дантес.

Вова, це бува не ти? Після твоєї пародії на "горит" можу повірити

Подумала, що це Дантес

Спершу подумав, що це Дантес

Здалося, що Дантес

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