Дорофєєва показала ніжні поцілунки з бойфрендом після фото Дантеса з дівчиною у спідньому

Українська співачка Надя Дорофєєва не приховує більше, що після розлучення з Дантесом зустріла нове кохання.

Зокрема, у своєму Instagram знаменитість показує свого нового обранця, ресторатора Мішу Кацуріна.

Так, Надя похизувалася, яка ідилія панує у їхніх стосунках. Виконавиця опублікувала фото, на якому Міша ніжно ї цілує.

Артистка вирішила не підписувати світлину, а лише залишила смайлик. Та й Надя виключила можливість залишати коментарі під дописом, тож прихильники пари не зможуть засипати їх компліментами.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Цікаво те, що вчора ексдружина Міші Кацуріна теж опублікувала доволі цікаве фото. Даша, яка на знімку була зображена у спідньому, показала, як якийсь чоловік заплітає їй косички. Прихильники у коментарях припустили, що це саме Дантес. Тим більше Кацуріна помітила, що нині перебуває у Тель-Авіві. А саме туди нещодавно приїхав й Володимир.

Даша Кацуріна і Дантес / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Окрім цього, на чоловічій руці виднілося татуювання саме таке, яке є у Дантеса.

Тим більше, парочці приписують роман. Та й Володимир не приховує, що активно проводить з Дашею час.

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