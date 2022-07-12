Дорофєєва показала ніжні поцілунки з бойфрендом після фото Дантеса з дівчиною у спідньому

Українська співачка Надя Дорофєєва не приховує більше, що після розлучення з Дантесом зустріла нове кохання.
Зокрема, у своєму Instagram знаменитість показує свого нового обранця, ресторатора Мішу Кацуріна.
Так, Надя похизувалася, яка ідилія панує у їхніх стосунках. Виконавиця опублікувала фото, на якому Міша ніжно ї цілує.
Артистка вирішила не підписувати світлину, а лише залишила смайлик. Та й Надя виключила можливість залишати коментарі під дописом, тож прихильники пари не зможуть засипати їх компліментами.
Цікаво те, що вчора ексдружина Міші Кацуріна теж опублікувала доволі цікаве фото. Даша, яка на знімку була зображена у спідньому, показала, як якийсь чоловік заплітає їй косички. Прихильники у коментарях припустили, що це саме Дантес. Тим більше Кацуріна помітила, що нині перебуває у Тель-Авіві. А саме туди нещодавно приїхав й Володимир.
Окрім цього, на чоловічій руці виднілося татуювання саме таке, яке є у Дантеса.
Тим більше, парочці приписують роман. Та й Володимир не приховує, що активно проводить з Дашею час.
Читайте також: