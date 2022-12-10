Дорофєєва показала нове фото з Кацуріним та хейт від юзерів: "Виконавиця нудна, сподобався тільки свистун"

Пара випустила спільну композицію "Щоб не було" і відео до неї.

Українська співачка Надя Дорофєєва після успішної прем'єри нової композиції "Щоб не було", яку створила разом з бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним, показала їхнє спільне фото.

На сторінці в Instagram артистка запостила кадр, який був зроблений під час знімань відео на пісню "Щоб не було". На світлині Надя та Міша тримаються за руки і з серйозними виразами обличчя дивляться в камеру.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Разом з тим Дорофєєва розмістила коментарі хейтерів, які прилетіли в пару після прем'єри спільного кліпу.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Окрім того, Надя похвалилася першими успіхами композиції "Щоб не було". Так, в трендах YouTube пісня посідає перше місце, так само в ITunes та в підбірці найпопулярніших новинок Spotify – перше місце і друге місце в топ-чартах Apple Music.

Нагадаємо, що до стосунків з ресторатором Мішею Кацуріним Надя Дорофєєва сім років була заміжньою за шоуменом та співаком Володимиром Дантесом. Своєю чергою, Кацурін був одружений з бізнесвумен Дашею Кацуріною, від якої має 6-річну доньку Сашу та однорічного сина Івана. До перепитій в особистому житті пари між собою товаришували. Коли ж стало відомо, що Надя і Міша зустрічаються, згодом з'ясувалося, що й Даша і Вова закрутили роман.

Читайте також: