Дорофєєва показала нове романтичне фото з Кацуріним після спільного відео Дантеса з Кацуріною

Зіркові експодружжя Надя Дорофєєва та Володимир Дантес і Даша та Міша Кацуріни не дають розслабитися своїм прихильникам.

Ця четвірка ледь чи не щодня дає привід про них говорити.

Так, сьогодні Надя Дорофєєва показала нове романтичне фото зі своїм бойфрендом, ресторатором та музикантом Мішею Кацуріним. І цікаво те, що оприлюднила вона його після того, як вчора її ексчоловік Володимир Дантес та ексдружина Міші Даша Кацуріна записали спільне відео у спальні.

На фото, яким поділилася Дорофєєва, вона сидить з Мішею на лавочці однієї з затишних вуличок. Обличчя пари не видно, на кадрі лише ноги Наді та Міші. Кацурін тримає у руках філіжанку кави. Цей знімок Дорофєєва супроводила смайлом у вигляді сердечка.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що у березні цього року Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення. Подружжя вирішило розійтися ще до початку повномасштабної війни. Пара була разом протягом 10 років, із них 6 – у шлюбі.

Наступного для про розлучення оголосило подружжя рестораторів Даша і Міша Кацуріни. Пізніше Дорофєєва підтвердила, що почала зустрічатися з Кацуріним.

Ну а тим часом Володимир Дантес та Даша Кацуріна лише натякують, що вони також разом.

Дорофєєва, Кацурін, Кацуріна, Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

До речі, до розлучення обидві пари товаришувала між собою, разом їздили на відпочинок.

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