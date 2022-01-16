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Дорофєєва показала повністю оголеного Дантеса: "Тусуюся з пацанами"

Дорофєєва показала повністю оголеного Дантеса: "Тусуюся з пацанами"

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Дорофєєва показала повністю оголеного Дантеса: "Тусуюся з пацанами"

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva

Артист відреагував на витівку коханої.

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка відпочиває із зірковим чоловіком Володимиром Дантесом у Мексиці, показала доволі пікантне фото коханого.

В Instagram-stories артистка розмістила кадр, на якому обранець постав повністю оголений на ліжку. Його сідниці знаменитість прикрила смайликом.

Володимир Дантес / © instagram.com/nadyadorofeeva
Володимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva

Також на ліжку видніється автобіографічна книжка голлівудського актора Меттью МакКонагі "Зелене світло". Надя відмітила сторінки Дантеса і МакКонагі та залишила допис: "Тусуюся з пацанами".

Зі свого боку, Дантес відреагував на таку витівку дружини: "Варто було втратити пильність і смайлик в заду".

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