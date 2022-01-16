Дорофєєва показала повністю оголеного Дантеса: "Тусуюся з пацанами"

Артист відреагував на витівку коханої.
Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка відпочиває із зірковим чоловіком Володимиром Дантесом у Мексиці, показала доволі пікантне фото коханого.
В Instagram-stories артистка розмістила кадр, на якому обранець постав повністю оголений на ліжку. Його сідниці знаменитість прикрила смайликом.
Також на ліжку видніється автобіографічна книжка голлівудського актора Меттью МакКонагі "Зелене світло". Надя відмітила сторінки Дантеса і МакКонагі та залишила допис: "Тусуюся з пацанами".
Зі свого боку, Дантес відреагував на таку витівку дружини: "Варто було втратити пильність і смайлик в заду".
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