Дорофєєва показала, як відпочиває в Мексиці з відомими російськими блогерами

Дорофєєва показала, як відпочиває в Мексиці з відомими російськими блогерами

Також артистка розповіла, як її чоловіка переплутали з Даміано Давидом.

Українська співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком, шоуменом Володимиром Дантесом після насичених трудових буднів поїхали відпочивати до Мексики.

Наразі там перебувають багато знаменитостей. Зокрема, Надя та Володимир зустрілися з російськими блогерами: Настею Івлєєвою та Ельдаром Джараховим.

Настя Івлєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

Зірки вирішили відсвяткувати свою зустріч за вечерею в мексиканському ресторані. Так, вони веселилися, співали, їли смаколики та пили різноманітні коктейлі.

Настя Івлєєва / instagram.com/nadyadorofeeva

"Святкували всім рестораном", - поділилася Івлєєва.

До речі, Надя також розповіла, як Володимира переплутали з солістом гурту Måneskin Даміано Давидом.

"Йдуть поруч з нами люди. І починають говорити: "Ти впізнав хто це? Це ж той чувак, що з Måneskin", - поділилася Надя.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva

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