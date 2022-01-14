Дорофєєва показала, як відпочиває в Мексиці з відомими російськими блогерами

Також артистка розповіла, як її чоловіка переплутали з Даміано Давидом.
Українська співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком, шоуменом Володимиром Дантесом після насичених трудових буднів поїхали відпочивати до Мексики.
Наразі там перебувають багато знаменитостей. Зокрема, Надя та Володимир зустрілися з російськими блогерами: Настею Івлєєвою та Ельдаром Джараховим.
Зірки вирішили відсвяткувати свою зустріч за вечерею в мексиканському ресторані. Так, вони веселилися, співали, їли смаколики та пили різноманітні коктейлі.
"Святкували всім рестораном", - поділилася Івлєєва.
До речі, Надя також розповіла, як Володимира переплутали з солістом гурту Måneskin Даміано Давидом.
"Йдуть поруч з нами люди. І починають говорити: "Ти впізнав хто це? Це ж той чувак, що з Måneskin", - поділилася Надя.
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