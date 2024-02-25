Дорофєєва показала, як з Кацуріним і його дітьми провела вихідні і зайшла в гості до свекрухи

Також артистка похизувалася талантом доньки свого чоловіка.

Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як разом з чоловіком Мішею Кацуріним провела вихідні з його дітьми від ексшлюбу з Дашею Кацуріною.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Дорофєєва розмістила фото і відео з їхньої прогулянки. Спочатку Надя і Міша з дітьми зайшли до закладу Кацуріна, де поласували смачними стравами.

Разом з 8-річною Сашею та дворічним Іваном Дорофєєва і Кацурін відвідали "Ательє мрій", де діти захоплено проводили час і знайшли заняття до душі. Так от Надя похизувалася, патріотичним малюнком Саші, на якому зображена дівчинка з українським прапором у руках.

Надя Дорофєєва показала, як провела час з дітьми Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Показала Дорофєєва й виставку, яку вони відвідали. На ній були присутні килими, які зробили за малюнками дітей. Надя і Міша, як творча родина, не оминули увагою й музичну зону, де маленькі Саша і Ваня спробували себе як музиканти і заграли на музичних інструментах.

Надя Дорофєєва показала, як провела час з дітьми Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва показала, як провела час з дітьми Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва показала, як провела час з дітьми Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва показала, як провела час з дітьми Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва показала, як провела час з дітьми Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Після насиченого дня родина вирушила в гості до мами Міші Кацуріна Ольги: "Яка ідеальна вечеря у бабусі", - підписала знімок зі щедро накритим столом Надя.

Надя Дорофєєва показала, як провела час з дітьми Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва добре ладнає з дітьми Міші Кацуріна від першого шлюбу. Так, нещодавно співачка ділилася, як з 8-річною донькою чоловіка грала у схованки.

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