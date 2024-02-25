Дорофєєва показала, як з Кацуріним і його дітьми провела вихідні і зайшла в гості до свекрухи

Також артистка похизувалася талантом доньки свого чоловіка.
Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як разом з чоловіком Мішею Кацуріним провела вихідні з його дітьми від ексшлюбу з Дашею Кацуріною.
У сторіз своєї сторінки в Instagram Дорофєєва розмістила фото і відео з їхньої прогулянки. Спочатку Надя і Міша з дітьми зайшли до закладу Кацуріна, де поласували смачними стравами.
Разом з 8-річною Сашею та дворічним Іваном Дорофєєва і Кацурін відвідали "Ательє мрій", де діти захоплено проводили час і знайшли заняття до душі. Так от Надя похизувалася, патріотичним малюнком Саші, на якому зображена дівчинка з українським прапором у руках.
Показала Дорофєєва й виставку, яку вони відвідали. На ній були присутні килими, які зробили за малюнками дітей. Надя і Міша, як творча родина, не оминули увагою й музичну зону, де маленькі Саша і Ваня спробували себе як музиканти і заграли на музичних інструментах.
Після насиченого дня родина вирушила в гості до мами Міші Кацуріна Ольги: "Яка ідеальна вечеря у бабусі", - підписала знімок зі щедро накритим столом Надя.
Нагадаємо, що Надя Дорофєєва добре ладнає з дітьми Міші Кацуріна від першого шлюбу. Так, нещодавно співачка ділилася, як з 8-річною донькою чоловіка грала у схованки.
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