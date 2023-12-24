Дорофєєва показала їхню квартиру з Кацуріним у Києві та як готує на кухні

Українська співачка Надя Дорофєєва вже активно готується до Нового року.

На сторінці в Instagram артистка поділилася атмосферним відео, яке було зняте у їхній з чоловіком Мішею Кацуріним квартирі. У ролику виконавиця хіта "Хай пишуть" показала простору вітальню зі скляним столом і великим білосніжним диваном, де вони з Кацуріним вже встановили ялинку.

Також Дорофєєва засвітила їхню велику кухню, де багато акценту зроблено на дереві. Разом з тим Дорофєєва показала, як готувала новорічні смаколики.

Не втратила нагоди Надя продемонструвати й свої стильні луки. Так, артистка приміряла усілякі вбрання, які цілком можуть стати її образом на Новий рік.

У кінці відео Дорофєєва накриває на величезний дерев'яний стіл і запалює гарну свічку.

Надя Дорофєєва показала, як вдома готувалася до новорічних свят

Своєю чергою, це атмосферне відео з дружиною Міша Кацурін прокоментував так: "Затишність моя кохана".

А фани зазначили, що Надя надихнула їх своїм відео на святковий настрій:

Одразу новорічний настрій з'явився

Яка атмосфера красива

Яка краса. Дуже атмосферно і затишно

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва втілила у життя давню мрію свого чоловіка Міші Кацуріна. Шоумен показав подарунок від дружини, про який він мріяв з університету.

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