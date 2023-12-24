Дорофєєва показала їхню квартиру з Кацуріним у Києві та як готує на кухні

Зіркове подружжя вже встановило вдома ялинку.
Українська співачка Надя Дорофєєва вже активно готується до Нового року.
На сторінці в Instagram артистка поділилася атмосферним відео, яке було зняте у їхній з чоловіком Мішею Кацуріним квартирі. У ролику виконавиця хіта "Хай пишуть" показала простору вітальню зі скляним столом і великим білосніжним диваном, де вони з Кацуріним вже встановили ялинку.
Також Дорофєєва засвітила їхню велику кухню, де багато акценту зроблено на дереві. Разом з тим Дорофєєва показала, як готувала новорічні смаколики.
Не втратила нагоди Надя продемонструвати й свої стильні луки. Так, артистка приміряла усілякі вбрання, які цілком можуть стати її образом на Новий рік.
У кінці відео Дорофєєва накриває на величезний дерев'яний стіл і запалює гарну свічку.
Своєю чергою, це атмосферне відео з дружиною Міша Кацурін прокоментував так: "Затишність моя кохана".
А фани зазначили, що Надя надихнула їх своїм відео на святковий настрій:
- Одразу новорічний настрій з'явився
- Яка атмосфера красива
- Яка краса. Дуже атмосферно і затишно
Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва втілила у життя давню мрію свого чоловіка Міші Кацуріна. Шоумен показав подарунок від дружини, про який він мріяв з університету.
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