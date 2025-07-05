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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Дорофєєва показалася у ліжку з Позитивом і заінтригувала фанів відео: "Колишній не виходить з голови"

Схоже, колишній дует готується дивувати фанів новим хітом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Надя Дорофєєва і Позитив

Надя Дорофєєва і Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва неочікувано возз'єдналася з Позитивом після багатьох років перерви у спільній творчості.

Так, зірки зняли спільне відео в Instagram й викликали хвилю коментарів у Мережі. У кумедному ролику Надя постає в ситуації, де їй повсюди ввижається Позитив вдома: поруч у ліжку, на поличці в холодильнику, у дзеркалі позаду. Наприкінці вона все ж відходить від свого марення та випадково зустрічає музиканта в реальному житті — той танцює просто на вулиці під їхній спільний хіт з часів дуету "Время и Стекло". Між ними виникає загадковий діалог, у якому Позитив квапить колегу, але не каже до чого.

"Ви теж його бачите?" – лаконічно й загадково написала Надя під відео.

У коментарях прихильники почали припускати, що все йде до спільного треку, та пригадали їхнє спільне минуле у дуеті "Время и Стекло".

  • Вже на часі випустити новий спільний трек

  • Знову цей колишній не виходить з голови

  • Яка ностальгія! Хочемо побачити щось цікаве від вас

  • Якщо це сон, то не будіть мене

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва під час масованого обстрілу Києва показала, як ховалася в укритті від ракет і дронів.

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