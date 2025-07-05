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Дорофєєва показалася у ліжку з Позитивом і заінтригувала фанів відео: "Колишній не виходить з голови"
Схоже, колишній дует готується дивувати фанів новим хітом.
Українська співачка Надя Дорофєєва неочікувано возз'єдналася з Позитивом після багатьох років перерви у спільній творчості.
Так, зірки зняли спільне відео в Instagram й викликали хвилю коментарів у Мережі. У кумедному ролику Надя постає в ситуації, де їй повсюди ввижається Позитив вдома: поруч у ліжку, на поличці в холодильнику, у дзеркалі позаду. Наприкінці вона все ж відходить від свого марення та випадково зустрічає музиканта в реальному житті — той танцює просто на вулиці під їхній спільний хіт з часів дуету "Время и Стекло". Між ними виникає загадковий діалог, у якому Позитив квапить колегу, але не каже до чого.
"Ви теж його бачите?" – лаконічно й загадково написала Надя під відео.
У коментарях прихильники почали припускати, що все йде до спільного треку, та пригадали їхнє спільне минуле у дуеті "Время и Стекло".
Вже на часі випустити новий спільний трек
Знову цей колишній не виходить з голови
Яка ностальгія! Хочемо побачити щось цікаве від вас
Якщо це сон, то не будіть мене
Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва під час масованого обстрілу Києва показала, як ховалася в укритті від ракет і дронів.