Дорофєєва показалася у ліжку з Позитивом і заінтригувала фанів відео: "Колишній не виходить з голови"

Надя Дорофєєва і Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Українська співачка Надя Дорофєєва неочікувано возз'єдналася з Позитивом після багатьох років перерви у спільній творчості.

Так, зірки зняли спільне відео в Instagram й викликали хвилю коментарів у Мережі. У кумедному ролику Надя постає в ситуації, де їй повсюди ввижається Позитив вдома: поруч у ліжку, на поличці в холодильнику, у дзеркалі позаду. Наприкінці вона все ж відходить від свого марення та випадково зустрічає музиканта в реальному житті — той танцює просто на вулиці під їхній спільний хіт з часів дуету "Время и Стекло". Між ними виникає загадковий діалог, у якому Позитив квапить колегу, але не каже до чого.

"Ви теж його бачите?" – лаконічно й загадково написала Надя під відео.

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У коментарях прихильники почали припускати, що все йде до спільного треку, та пригадали їхнє спільне минуле у дуеті "Время и Стекло".

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Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва під час масованого обстрілу Києва показала, як ховалася в укритті від ракет і дронів.