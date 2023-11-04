Дорофєєва показалася зі своїм чоловіком Кацуріним на кумедному селфі, де він постав у панамці

Артистка заінтригувала шанувальників інформацією про прийдешній концерт.
Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками спільним фото зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним.
На сторінці в Instagram виконавиця розмістила знімок, де вони з Кацуріним позують у машині. При чому на селфі у Міші на голові кумедна панамка, а Надя млосно дивиться у камеру. Під цим знімком Дорофєєва повідомила, що її обранець стане гостем її сольного концерту у Києві, який відбудеться 9 грудня у Stereo Plaza.
"А ось і перший гість мого київського концерту – мій коханий співавтор Міша Кацурін. Можливо, в цей вечір він буде співати, можливо свистіти чи грати - ми ще не розібралися, але він точно буде – 9 грудня на сцені Stereo Plaza. І ви приходьте", - запросила Дорофєєва прихильників на свій виступ.
Нагадаємо, днями чоловік Наді Дорофєєвої Міша Кацурін показав, як водив свою кохану на побачення. Ресторатор влаштував обраниці екскурсію місцями, де минули його студентські роки. Не обійшлося й без відвідування ресторану, де Кацурін навчив Дорофєєву розрізняти алкогольні напої, а разом з тим правильно їх пити.
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