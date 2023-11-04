Дорофєєва показалася зі своїм чоловіком Кацуріним на кумедному селфі, де він постав у панамці

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками спільним фото зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила знімок, де вони з Кацуріним позують у машині. При чому на селфі у Міші на голові кумедна панамка, а Надя млосно дивиться у камеру. Під цим знімком Дорофєєва повідомила, що її обранець стане гостем її сольного концерту у Києві, який відбудеться 9 грудня у Stereo Plaza.

"А ось і перший гість мого київського концерту – мій коханий співавтор Міша Кацурін. Можливо, в цей вечір він буде співати, можливо свистіти чи грати - ми ще не розібралися, але він точно буде – 9 грудня на сцені Stereo Plaza. І ви приходьте", - запросила Дорофєєва прихильників на свій виступ.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, днями чоловік Наді Дорофєєвої Міша Кацурін показав, як водив свою кохану на побачення. Ресторатор влаштував обраниці екскурсію місцями, де минули його студентські роки. Не обійшлося й без відвідування ресторану, де Кацурін навчив Дорофєєву розрізняти алкогольні напої, а разом з тим правильно їх пити.

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