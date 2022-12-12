Дорофєєва пожалкувала про те, яку позицію мала до повномасштабної війни: "Була інфантильна і безвідповідальна"

Співачка Надя Дорофєєва розповіла, що жалкує про свою позицію, яка в неї була до повномасштабної війни в Україні.

Відвертий допис виконавиця розмістила на своїй сторінці в Instagram. Дорофєєва зізналася, що жалкує про будь-яку співпрацю з РФ, навіть про ту, про яку сама дізналася нещодавно.

"Побачила шматочок влога про російські серіали і фільми, які ми раніше дивилися, а ля кадети, няня віка тощо. В одному з них 4 роки назад грала пісня "Время и Стекло". Мене дуже тригернуло і взагалі тригерить ця тема, і я хочу поговорити. Ніякого скандалу зараз не сталося, і про те, що моя пісня там грає, я не знала, бо я, як артист, не контролюю і частіше за все не в курсі таких речей, але це неважливо, це мене не виправдовує і це нічого не змінює", - написала співачка.

Виконавиця також зізналася, що тривалий час думала, що бути аполітичним для артиста - це нормально.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"До 24/02 я була інфантильна і безвідповідальна. Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Більше того, мені здавалося, що бути аполітичною - це класно і, так би мовити, дуже по-творчому", - сказала Надя.

За цей рік, за словами Наді, вона усвідомила дуже багато речей та відтепер не хоче допускати подібних помилок у майбутньому.

"За цей рік я усвідомила три речі: 1. росія - країна-злочинець, яка порушує права українців не 9 місяців, не 8 років, а сторіччя поспіль. 2. Мистецтво не буває аполітичним. 3. Мені прикро, що я в будь якій формі коли-небудь співпрацювала з їхнім ринком і не розуміла, що співпрацюю зі злом. Мені шкода, що я не осягнула всього цього раніше", - зазначила артистка.

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