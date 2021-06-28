Дорофєєва привітала Дантеса з 33-річчям та розсекретила, як його називає

Дорофєєва привітала Дантеса з 33-річчям та розсекретила, як його називає

Артистка обрала досить незвичне прізвисько для коханого.

Український співак Володимир Дантес, який днями випустив свій перший сольний альбом, 28 червня святкує день народження.

Так, знаменитості виповнюється 33 роки. Від ранку виконавець приймає вітання та подарунки. Зокрема, у фотоблогу опублікувала повідомлення з нагоди свята дружина іменинника, артистка Надя Дорофєєва. Зірка розсекретила, як незвично називає коханого.

instagram.com/nadyadorofeeva

"Кіса - саме так я називаю тебе всі ці 10 років і ти досі не кинув мене через це. З днем народження тебе, мій дорогий і коханий Вово. Я знаю, що зараз у тебе все лише починається... Вірю в тебе. Завжди", – написала Надя.

Дантес одним з перших відреагував за допис зіркової дружини: "Спасибі, кісо! Ти ще собі дозволяєш "Володічка", – відповів він.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розповіла про новий будинок та про стосунки з Дантесом. Зірка зауважила, що ніколи не мріяла про будинок.

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