Дорофєєва привітала доньку чоловіка з 9-річчям і показала її кумедний подарунок

У родині української співачки Наді Дорофєєвої свято.

Сьогодні, 26 січня, донька її чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна святкує день народження. На 9-річчя Саші артистка з коханим підготувала для дівчинки сюрприз. Зокрема, вони прикрасили дім кульками та на ранок зустріли іменинницю з подарунком – великою іграшкою у формі альпаки.

"Тепер з нами на честь дня народження Саші живе альпака", - сміючись, написала співачка.

День народження доньки Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

День народження доньки Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

День народження доньки Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Проте й це було не все. Знаменитості для іменинниці та її друзів влаштували справжню казку. Вони замовили аніматорів, які провели для дітей різноманітні конкурси. Зокрема, Надя показала, як Саша била піньяту із сюрпризами. А опісля дівчинка у колі друзів поласувала смачним за задекорованим квітами столом. Крім того, задула свічки на яскравому тортику.

День народження доньки Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

День народження доньки Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

День народження доньки Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

День народження доньки Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва з чоловіком Мішею Кацуріним насолодилася спільною зимовою відпусткою. Пара похизувалася своїми розвагами серед засніжених гір у безлюдному місці й поділилася враженнями від діджитал-детоксу.

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