Дорофєєва про те, як у Тулумі з чоловіком сходила до шамана: "Я плакала та не могла зупинитися"

Дорофєєва про те, як у Тулумі з чоловіком сходила до шамана: "Я плакала та не могла зупинитися"

Дантес же намагався жартувати, а потім занурився у свої думки.

Українська співачка, тренерка проєкту "Голос країни-12" Надя Дорофєєва нещодавно повернулася з Тулуму , де відпочивала разом зі своїм чоловіком, Володимиром Дантесом.

У програмі "Світське життя" Надя розповіла, що останній їхній відпочинок відрізняється від попередніх, адже цього разу вони полетіли у відпустку лише удвох. Ба більше, вони наважилися сходити у Тулумі на церемонію "Темаскаль". Це такий обряд "очищення", який проводить шаман.

"Звісно, що всі ті, хто були в Тулумі, вони всі нам сказали, щоб ми обов'язково сходили на церемонію "Темаскаль", яку проводить шаман. Руслан Квінта із Наною сказав нам таку саму річ. І вони теж там були. Ми такі: "Ну добре, сходимо. Що ж це там таке", - пригадала Надя.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка розповіла, що це все відбувалася у лазні, де було дуже спекотно. На церемонії була незвичайна атмосфера. Втім, після обряду і Вова, і Надя відчували, що очистилися від негативу.

"Це така лазня. Все коїться три години. Тобі дуже-дуже спекотно. Реально, дуже спекотно. Шаман співає. І кожен сказав якусь свою не проблему, а те, з чим він хоче поборотися. Ось так при інших людях. Вова так спокійно реагував. Він з гумором відреагував на це все. Перші два кола він там щось жартував, а на четвертому він перестав це робити. І вийшов з якимись холодними думками. Він не сміявся вже. Йому дуже сподобалося. Я плакала, не могла зупинитися. Потім вийшла, і було таке відчуття, неначе я очистилася", - розповіла виконавиця.

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