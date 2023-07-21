Дорофєєва прокоментувала різку зміну іміджу Кацуріна після їхнього весілля

Українська співачка Надя Дорофєєва заспокоїла схвильованих фанів, які переживають через різку зміну іміджу її чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна.

У студії "Сніданку з 1+1" тренерка "Голосу країни-13" прокоментувала, що новий образ Кацуріна з довгим волоссям ніщо більше, ніж плід фантазії їхньої зіркової подруги, ведучої Лесі Нікітюк.

"Леся Нікітюк. В нас була зустріч, вона нам подарувала в рамочці колаж, в якому вставила наші обличчя в фото. І після нашої зустрічі, вона фоткалась, і зробила фотошоп. Це було три варіанти зачіски в Міші. Довге волосся, потім борода, і потім вуса ще були. Вона обрала довге волосся", - розповіла як все було насправді Дорофєєва.

Надя Дорофєєва, Міша Кацурін, Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Подарунок Лесі Нікітюк Наді Дорофєєвій та Міші Кацуріну / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також виконавиця прокоментувала й зовнішній вигляд її чоловіка Міші Кацуріна на їхньому весіллі, де він з'явився у кепці та кедах. Надя пояснила, що вони на своєму святі хотіли бути собою:

"Мене вже відмічають якісь компанії навіть, роблять рекламу, написано наприклад: "Збираєтеся на весілля? От вам кепка" і там варіанти кепок. Це було таке спонтанне рішення. Справ в тому, що ми не виряджалися на весілля. Нам хотілося простоти, нам хотілося почуватися комфортно. Ми хотіли бути собою. Міша обожнює головні убори. Хоча без них він теж ходить, якщо когось цікавить", - сказала артистка.

Нагадаємо, раніше Міша Кацурін показав оригніальний торт з цікавою назвою, який був на їхньому весіллі з Надею Дорофєєвою.

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