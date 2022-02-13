Дорофєєва разом з учасницею "Голосу" чуттєво заспівала власний кавер на хіт гурту "Тату"

Надя Дорофєєва та Аліса Фінашкіна виконали пісню "Покажи мне любовь".

У четвертому епізоді шоу "Голос країни-12" на сцену вийшла 33-річна Аліса Фінашкіна з Донеччини.

Перспективна співачка наразі перебуває в декреті. Втім, вона мріє почати розвивати свою творчу кар’єру. Також Аліса своїм прикладом хоче показати матусям, що можна поєднувати материнство з роботою.

"Я прийшла на "Голос країни" показати таким самим матусям як і я, якщо в тебе з’являється сім’я, якщо в тебе з’являються діти, то необов’язково ти маєш закриватися у тому колі. Ти маєш всі можливості це все об’єднати і бути реалізованою, відомою, красивою, бажаною, бути співачкою, бути успішною", - поділилася Аліса.

Так, виконавиця вийшла на сцену "Голосу" та виконала кавер Наді Дорофєєвої на хіт гурту "Тату" - "Покажи мне любовь".

Та, на жаль, тренери не розвернули свої крісла. Надя Дорофєєва вирішила підтримати Алісу та разом з нею проспівала пісню. Вони чуттєво виконали приспів композиції.

Андрій Мацола та Олександрі Заріцька ще раз почули голос Аліси та вирішили взяти її до команди "Другого шансу".

"Це прекрасно, що вам випав другий шанс. Тепер у нашої команди "Другий шанс" є прекрасна вокалістка", - зауважила Оля Полякова.

Читайте також: