Дорофєєва, Ребрик й інші відреагували на трагічну загибель на фронті переможця "Танцюють всі" Ракова

Хореограф пішов з життя у віці 30 років.
Український хореограф Володимир Раков, який був переможцем шостого сезону шоу "Танцюють всі", трагічно загинув на фронті.
Танцівника не стало 6 січня у віці 30 років. Життя Володимира Ракова, який від 2022 року захищав Україну від російських окупантів, обірвалося під час виконання бойового завдання.
Хореограф був знайомий із багатьма зірками українського шоубізнесу. З деякими він виступав у парі на талант-шоу, а також знімався в кліпах деяких виконавців. Знаменитості відреагували на сумну звістку та вшанували пам'ять танцівника.
Ольга Фреймут
"Я так любила тебе…Ми мали танцювати разом…Завжди молитимуся за тебе. Твій талант – такого не було, нема, не буде. І в твоїй витонченій естетичній душі билося таке хоробре серце. Вова, я не вірю. Вічна пам'ять герою!" – написала ведуча.
Ілона Гвоздьова
"Вова був такий один! Неймовірно талановитий, сміливий, герой наших часів! Війна забрала тебе! Нехай там ти знайдеш спокій! Ми будемо пам'ятати тебе завжди! Ти наш герой!" – відреагувала на загибель Ракова танцівниця.
Lida Lee
"Неймовірний біль…Вічна пам'ять кожному герою", — висловилась співачка.
Лілія Ребрик
"Вова, ти прийшов на "Танцюють всі", щоб змінити своє життя на краще. А потім ти пішов воювати, щоб змінити життя українців на краще. Пам'ятатиму тебе таким. Так багато відео передивилась з "Танцюють всі". Наче інше життя було. Вова був неймовірно талановитим. Знайшла ось таке несамовите танго в його виконанні. Світла людина з безмежно добрим серцем та витонченою душею. Ненавиджу цю кляту війну", — написала ведуча.
Дмитро Монатік
"Кожного дня гинуть найкращі представники нашої нації…Була честь з тобою співпрацювати, герою! Боляче", — висловився виконавець.
Надя Дорофєєва
"Дуже боляче. Колись я мріяла, щоб Вова танцював у моїй команді", — відреагувала артистка.
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