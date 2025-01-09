Дорофєєва, Ребрик й інші відреагували на трагічну загибель на фронті переможця "Танцюють всі" Ракова

Хореограф пішов з життя у віці 30 років.

Український хореограф Володимир Раков, який був переможцем шостого сезону шоу "Танцюють всі", трагічно загинув на фронті.

Танцівника не стало 6 січня у віці 30 років. Життя Володимира Ракова, який від 2022 року захищав Україну від російських окупантів, обірвалося під час виконання бойового завдання.

Хореограф був знайомий із багатьма зірками українського шоубізнесу. З деякими він виступав у парі на талант-шоу, а також знімався в кліпах деяких виконавців. Знаменитості відреагували на сумну звістку та вшанували пам'ять танцівника.

Ольга Фреймут

"Я так любила тебе…Ми мали танцювати разом…Завжди молитимуся за тебе. Твій талант – такого не було, нема, не буде. І в твоїй витонченій естетичній душі билося таке хоробре серце. Вова, я не вірю. Вічна пам'ять герою!" – написала ведуча.

Ольга Фреймут відреагувала на загибель Володимира Ракова

Ілона Гвоздьова

"Вова був такий один! Неймовірно талановитий, сміливий, герой наших часів! Війна забрала тебе! Нехай там ти знайдеш спокій! Ми будемо пам'ятати тебе завжди! Ти наш герой!" – відреагувала на загибель Ракова танцівниця.

Ілона Гвоздьова відреагувала на загибель Володимира Ракова

Lida Lee

"Неймовірний біль…Вічна пам'ять кожному герою", — висловилась співачка.

Lida Lee відреагувала на загибель Володимира Ракова

Лілія Ребрик

"Вова, ти прийшов на "Танцюють всі", щоб змінити своє життя на краще. А потім ти пішов воювати, щоб змінити життя українців на краще. Пам'ятатиму тебе таким. Так багато відео передивилась з "Танцюють всі". Наче інше життя було. Вова був неймовірно талановитим. Знайшла ось таке несамовите танго в його виконанні. Світла людина з безмежно добрим серцем та витонченою душею. Ненавиджу цю кляту війну", — написала ведуча.

Лілія Ребрик відреагувала на загибель Володимира Ракова

Дмитро Монатік

"Кожного дня гинуть найкращі представники нашої нації…Була честь з тобою співпрацювати, герою! Боляче", — висловився виконавець.

Дмитро Монатік відреагував на загибель Володимира Ракова

Надя Дорофєєва

"Дуже боляче. Колись я мріяла, щоб Вова танцював у моїй команді", — відреагувала артистка.

Надя Дорофєєва відреагувала на загибель Володимира Ракова

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