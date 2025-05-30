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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
190
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2 хв

Дорофєєва розкрила правду про хіт Рибчинського і зізналася, чому боялася його виконувати

В ексклюзивному коментарі ТСН.ua співачка розповіла про свій виступ на ювілейному вечорі легендарного поета.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
DOROFEEVA і Юрій Рибчинський

DOROFEEVA і Юрій Рибчинський

Відома українська співачка Надя Дорофєєва взяла участь у великому концерті, присвяченому 80-річчю легендарного поета Юрія Рибчинського.

Серед зірок, які зі сцени вітали талановитого митця, були VERKA SERDUCHKA, Наталія Могилевська, Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Дмитро Монатік, Артем Пивоваров та інші.

Взяла участь у грандіозному заході і співачка DOROFEEVA. Вже за лаштунками артистка розповіла ТСН.ua, як їй дісталася одна з найвідоміших композицій, яку створив Юрій Рибчинський разом з композитором Ігорем Покладом.

"Скрипка грає" — це неймовірно сильна та емоційна пісня, яку виконували найкращі голоси України: Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару. Співаючи її на концерті до 80-річчя Юрія Рибчинського, я згадувала свою родину, свого тата, саме він познайомив мене з творчістю Юрія Євгеновича. Родиною ми слухали дуже багато пісень, написаних маестро. Найчастіше це траплялося, коли їздили до татової рідні в село Веселий Кут на Черкащині. І от, здається, саме там тато вперше поставив мені "Скрипка грає". А ще — саме цю пісню виконували конкурсанти на більшості вокальних конкурсів, на які я їздила в дитинстві. Проте я боялася брати її до свого конкурсного репертуару: це була велика відповідальність — співати таку глибоку та сильну композицію. І от сталося так, що саме цю пісню запропонували мені заспівати на концерті до 80-річчя Юрія Євгеновича", — розповідає ТСН.ua Надя Дорофєєва.

Співачка DOROFEEVA під час концерту, присвяченому Юрію Рибчинському / © instagram.com/palace.ukraine

Співачка DOROFEEVA під час концерту, присвяченому Юрію Рибчинському / © instagram.com/palace.ukraine

За словами співачки, готуючись до виступу, вона поринула в історію цієї пісні і була здивована: "Виявляється, Юрій Рибчинський написав цей текст 1980 року після трагічної смерті свого друга Володимира Івасюка, який чудово грав на скрипці. У ті часи автори пісні не говорили, що вона присвячена Івасюку, проте завуалювали це у формі алегорії, де скрипка символізує душу митця та його незгасну музику. Такий глибокий і важливий сенс".

Співачка DOROFEEVA за лаштунками концерту, присвяченому Юрію Рибчинському / © instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка DOROFEEVA за лаштунками концерту, присвяченому Юрію Рибчинському / © instagram.com/nadyadorofeeva


До слова, інші хіти на вірші Рибчинського у виконанні молодих артистів теж заграли новими фарбами. Так, наприклад, MONATIK у своєму драйвовому стилі переспівав "Гай, зелений гай", KOLA ризикнула і представила свою версію легендарної композиції, яку виконувала Ніна Матвієнко, "Ой, летіли дикі гуси", а Злата Огнєвіч заспівала і пустилася в танець під запальну пісню "Романсеро".

Нагадаємо, Вєрка Сердючка також викликала фурор потужним виступом і зробила публічне зізнання на 80-річчі Юрія Рибчинського.

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