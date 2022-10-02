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Дорофєєва розповіла про учасника своєї команди, який служить на передовій: "Один із перших мені написав"

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Дорофєєва розповіла про учасника своєї команди, який служить на передовій: "Один із перших мені написав"

Олександр Свіріденко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Учасник "Голосу країни-12" Олександр Свіріденко нині захищає країну від російських окупантів.

До початку повномасштабної війни Олександр Свіріденко, який перебував тоді на службі в Державній спеціальній службі транспорту, спробував свої сили на шоу "Голос країни-12".

Юнак розвернув два тренерських крісла та пішов до команди Наді Дорофєєвої. Та повномасштабна війни внесла свої корективи у плани Олександра. Замість мікрофона він мусив взяти до рук зброю та пішов захищати країну від російські окупантів.

Фото: sanway_music/Instagram / ©
Фото: sanway_music/Instagram

Нині військовий перебуває на службі та час-від-часу спілкується зі своєю зірковою тренеркою Надею Дорофєєвою. Співачка зізналась, що дуже пишається підопічним.

Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва

"Взаємини з Сашею – це щось особливе для мене, як для тренерки. Він зарекомендував себе, як найвідповідальніша людина у моїй команді. Коли почалася війна, Саша один із перших людей, який мені написав, як у мене справи. Він хвилювався за мене. Зараз він на фронті, і ми постійно на зв'язку. Саша неймовірна людина, він дуже талановитий, при цьому щирий. Я ним дуже пишаюся", - поділилася Надя.

Зазначимо, на шоу "Голос країни-12" збиратимуть кошти для українських захисників. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок онлайн на платформі Dobro.UA або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
214
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