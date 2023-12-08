Дорофєєва розсекретила вартість найдорожчого подарунку, який їй зробив Кацурін

Артистка також зізналася, хто в їхній родині з Кацуріним заробляє більше.

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка днями зізналася, чи спілкується з ексчоловіком Дантесом, розповіла про найдорожчу річ у своєму гардеробі.

Як поділилася Дорофєєва, найбільш дорогою серед її речей є каблучка, яку їй презентував теперішній чоловік Міша Кацурін на заручини. Про це виконавиця розповіла в ефірі "Нашого радіо". Також Надя розсекретила, скільки коштувала прикраса:

"Я дивлюся одразу на каблучку, яку подарував Міша. Коштує десь 4-5 тис доларів. Це подарунок на заручини. Я ніколи в житті не носила такого. Це моя перша дорога прикраса", - розповіла Дорофєєва.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/thecoat_official

Разом з тим ведучі поцікавилися у Дорофєєвої, скільки вона заробляє на місяць. Артистка одразу сказала, що відповідати не стане і пояснила чому:

"Фіг вам. Це хороше запитання. Воно завжди цікавить всіх людей. Саме тому я на нього не відповім. По-перше, що б я зараз не сказала, багато хто може сказати: "Серйозно, я думала вона там взагалі..". Тому я хочу сказати, що я в принципі такими штуками не тригерила б людей", - відповіла Надя.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Втім, не стала приховувати, що у їхній родині з Мішею Кацуріним чоловік заробляє більше.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва поділилася, як діти Міші Кацуріна від його колишнього шлюбу з Дашею Кацуріною її називають. А також артистка розповіла, які складнощі виникають у їхньому вихованні.

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