Дорофєєва розсекретила, як її називають діти Кацуріна та чи виникають складнощі в їхньому вихованні

Українська співачка Надя Дорофєєва вперше публічно заговорила про дітей свого чоловіка, ресторатора Міші Кацуріна, від попереднього шлюбу.

В ефірі "Нашого радіо" артистка поділилася, що нині син та донька її коханого проводять час із ними. Надя говорить, що Саша та Ваня неабияк виховані та спокійні, тож з ними не виникають якісь проблеми. Щоправда, співачка зізналась, що часом їм доводиться вмовляти дітей поїсти.

"Зараз у нас, до речі, діти вдома. Я їх дуже люблю, ми класно проводимо час разом. Нормальне батьківське життя. Вони прекрасні, вони дуже спокійні, виховані. Єдине, що може бути, наприклад, хтось їсти не хоче. Ми ось учора вмовляли дітей їсти. Потім вмовляли в душ зайти", - поділилася артистка.

Надя Дорофєєва з донькою Міші Кацуріна / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Також Надя Дорофєєва розсекретила, як діти Міші Кацуріна її називають. Співачка поділилася, що вони пояснювали Саші та Вані, що вона та людина, яка їх любить. Натомість у них є рідні мама й тато. Тож, діти Міші Кацуріна називають Надю по імені.

"Ваня не міг сказати "Надя", він казав "Дядя" дуже довго. Зараз вже вміє казати "Надя". І Саша теж каже "Надя". Ми, звичайно, пояснюємо дітям, що в них є рідний батько, є рідна мама. А я – ще одна людина, яка їх любить", - поділилася артистка.

Міша Кацурін із сином / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва показувала, як проводила час із дітьми чоловіка. Зокрема, співачка разом із 7-річною Сашею робила б'юті процедури.

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