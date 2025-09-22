ТСН у соціальних мережах

Надя Дорофєєва розсекретила, як познайомилася з MONATIK: "Випалила йому все"

Артистка розповіла подробиці знайомства з колегою по сцені.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Надя Дорофєєва та MONATIK

Надя Дорофєєва та MONATIK / © instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва відверто поділилася, як познайомилися з Дмитром Монатіком, він же MONATIK.

Зірка зізналася, що все було дуже несподівано. Музиканти й до того віталися й бачилися одне з одним, проте перша серйозна розмова відбулася трохи пізніше. За словами Дорофєєвої, напередодні в її житті відбулися сумні події й через те, що вона почувалася неспокійно — хотіла поділитися цим з кимось. В той час Дмитро підійшов до неї й почав діалог.

"Він просто запитав у мене: "Як справи?", і я йому випалила все, що в мене відбулося… Я не знаю чому. Це було досить дивно", — відверто розповіла співачка в коментарі МУЗВАР.

Надя Дорофєєва та MONATIK / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та MONATIK / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя зазначила, що саме з того дня вони стали справжніми друзями. Як зауважила артистка, MONATIK дуже підтримав її в той момент і для неї це було важливо.

"Дмитро тоді сказав важливі й влучні для мене слова", — згадала зірка з посмішкою.

Фани своєю чергою тепло відреагували на таке зізнання співачки. Прихильники музиканта почали підтримувати його в коментарях й наголошувати, що не сумнівалися в тому, що Дмитро — гарна людина й друг.

Нагадаємо, нещодавно у MONATIK відбувся довгоочікуваний концерт у Києві. Редакція ТСН.ua розповіла про яскравий виступ та які знаменитості завітали на шоу, щоб підтримати співака.

