Дорофєєва стала білявкою з геометричною зачіскою у новому кліпі та у боді осідлала коня

Дорофєєва стала білявкою з геометричною зачіскою у новому кліпі та у боді осідлала коня

Артистка випустила відео на трек raznotsvetnaya.

Українська співачка, тренерка шоу "Голос країни-12" Надя Дорофєєва зробила сюрприз своїм фанатам.

Виконавиця слідом за треком raznotsvetnaya випустила яскравий кліп до нього. Як зазначила Надя, її нова пісня про сміливість кохати і виявляти свої почуття відкрито: починаючи від першого кроку, першого визнання, закінчуючи сміливістю кохати когось відкрито, незважаючи на засудження суспільства та інші заборони.

Режисеркою роботи виступила Таню Муіньо. У новому відео Дорофєєва постала білявкою з геометричною зачіскою. У відео шанувальники Наді побачать її верхи на коні:

"У новому кліпі я знову стала білявкою і з'явилася у кадрі… на коні! З нами працювали професіонали, які знали, як знімати тварин, щоб вони не мали стресу. Тому ми робили все дуже обережно, не вмикали голосно музику та знімали ці кадри у тихій обстановці", - прокоментувала артистка.

Також вона пояснила присутність шуб у відео:

"Шуби нам знадобилися, щоби відтворити задумані Таню образи. Я давно говорю у своїх соцмережах та інтерв'ю про усвідомлене споживання та важливість реюзу, ношу речі з перероблених матеріалів, тому мені було принципово важливо, щоб шуби були штучними або вінтажними, які використовуються повторно", - сказала виконавиця.

Як розповіла Дорофєєва, за чотири дні до знімань вона переписала приспів пісні. Усього за декілька тижнів до – режисерка Таню Муіньо взялася до цієї роботи. В останню ніч шили костюми та за декілька годин ставили танці.

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