Дорофєєва та Кацурін у центрі Києва вийшли на мітинг за звільнення полонених військових

Сьогодні, 24 березня, у центрі Києва відбулася акція на підтримку полонених українських захисників.

Сьогодні до мітингу долучилося зіркове подружжя, співачка Надя Дорофєєва та бізнесмен і шоумен Міша Кацурін. Поруч з рідними полонених військових пара вийшла на акцію, яка щонеділі відбувається на Європейській площі. Дорофєєва та Кацурін стояли з плакатами з закликом звільнити полонених.

Окрім Дорофєєвої та Кацуріна до акції долучилися юрист Євген Пронін, ведучий та актор Женя Янович та блогер Міша Лебіга.

Дорофєєва та Кацурін на акції підтримки військових полонених / Фото: ТСН

Дорофєєва та Кацурін на акції підтримки військових полонених / Фото: ТСН

Дорофєєва та Кацурін на акції підтримки військових полонених / Фото: ТСН

Зазначимо, що акція на підтримку полонених щонеділі відбувається на Європейській площі в центрі Києва. Акція вже стає традиційною, адже у центрі столиці люди з плакатами збираються кілька неділь поспіль. Раніше на цих акціях були переважно родичі полонених, зараз це сотні людей, переважно молодь, яка стає голосом полонених, щоб про них пам'ятали. Також до акції долучаються знамениті люди.

Так, у лютому підтримати рідних військових, які перебувають у російському полоні, прийшли шоумен Володимир Дантес разом зі своєю коханою, бізнесвумен Дашею Кацуріною.

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