Дорофєєва та Кацурін розсекретили незвичайні сімейні традиції та якими сюрпризами тішать одне одного

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © elle.ua

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Українська співачка Надя Дорофєєва та її чоловік, ресторатор Міша Кацурін, розсекретили їхні незвичайні сімейні традиції та зізнались, якими сюрпризами тішать одне одного.

Подружжя незабаром святкуватиме вже другу річницю шлюбу. В інтерв’ю виданню ELLE пара зізналась, що вже обзавелася сімейними традиціями. Зокрема, неділю вони проводять разом. Окрім того, хоча б три рази на тиждень у них спільні сніданки. Подружжя намагається, попри роботу, після 19:00 бути вдома, а 11 жовтня в їхній родині “День мудака”. Кацурін говорить, що вони запровадили його після того, як він “накосячив”, щоправда, у подробиці не вдавався.

“Неділя — завжди сімейний день. Мінімум три рази на тиждень — спільні сніданки. О 19-й всі мають бути вдома — то наш спільний вечірній час. Виняток — гастролі Наді або мої знімання. 11 жовтня — “День мудака“. Це я якось накосячив і пообіцяв все життя розраховуватись”, — зізнається ресторатор.

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Тим часом співачка ділиться, що вони ходять на побачення, пишуть разом музику та влаштовують ліниві дні, коли взагалі не покидають дім, читають книги, дивляться кіно та готують разом.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © elle.ua

“Ходимо на побачення, в бар на мескаль із сангритою, пишемо музику разом, робимо ліниві дні. Ми дуже багато працюємо, тому наш ідеальний день разом — це “лінивий день“. У лінивий день ми не виходимо з дому, перетворюємось на тюленів: валяємось, читаємо, дивимось кіно, готуємо… І ще купа всього”, — говорить виконавиця.

Також подружжя тішить одне одного сюрпризами, щоправда, Надя зізнається, що полюбила їх саме завдяки Міші. Особливо співачці запам’яталося, як чоловік торік привітав її з днем народження. Він орендував театр, де для Дорофєєвої та її друзів показали виставу. Гостей частували смачними блюдами, які готував Володимир Ярославський.

“На мій минулий день народження він зробив мені просто неймовірний сюрприз! Я отримала запрошення на свій день народження, в якому було написано, що я маю бути одягнена елегантно. Я не знала, що це буде, куди я їду, кого він запросив… Одягнула красиву сукню, і ми приїхали до театру, який Міша винайняв для мене та наших друзів. Усі були в дрескоді, був шикарний театральний стіл з бутербродами, шефом якого виступив неймовірний Вова Ярославський. Для нас показували приватну виставу, а після грала арфістка”, — пригадала артистка.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © elle.ua

А от Кацурін полюбляє сюрпризи, тому Дорофєєва залюбки їх влаштовує. На відкриття нового ресторану Міші виконавиця подарувала йому портрет, написаний українською художницею Марією Ревою. Раніше артистка замовляла для коханого вінтажне піаніно.

“На відкриття нового ресторану Надєнька подарувала мені мій шикарний портрет, написаний абсолютно дивовижною Машею Ревою. Я Машу обожнюю і завжди мріяв мати її роботу в себе вдома. А там ще і я. Перед цим Надя подарувала мені піаніно. Вінтажне, відреставроване, яке інсталювали, поки мене не було вдома. Це був акт самопожертви. Тому що Надя знала, що грати на ньому я буду постійно, не даючи життя всім, хто мене оточує”, — говорить ресторатор.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва випустила нову пісню. Артистка тоді просто довела до мурах символічним кліпом.