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Дорофєєва та Пивоваров довели до сліз дуетною піснею на вірші Тараса Шевченка

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Дорофєєва та Пивоваров довели до сліз дуетною піснею на вірші Тараса Шевченка

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Українські виконавці Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров представили емоційну дуетну композицію на вірші легендарного українського письменника Тараса Шевченка.

Пісня отримала назву "Думи". Вона була створена в рамках авторського проєкту Артема Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Зазначимо, що для Наді Дорофєєвої трек став першим релізом від початку війни.

Прем'єра емоційної композиції та атмосферного чорно-білого кліпу на неї відбулася у 100 день війни, 100 день, сповнений болем, сумом та надією на нашу перемогу.

Композиція натхненна віршем видатного поета Тараса Григоровича Шевченка "Думи мої, думи мої"(1840) — вічною класикою української літератури, що актуальна й зараз. Рядки, пронизані сумом за Батьківщиною, жалем та вірою у вільне життя на рідній землі, у наші часи набули особливого сенсу:

"Ми переживаємо нелегкі часи. Перебуваючи у безперервному потоці інформації, намагаємося заповнити екзистенційну порожнечу. Ми постійно в собі, наодинці зі своїми думками, з якими буває складно. Та ми маємо усвідомлювати, що кожен українець з усіма його переживаннями й складнощами потрібен своїй країні як ніколи. Україна - наша ненька, що приймає нас такими, якими ми є. Вона живе всередині нас. І те саме ми хочемо бачити в наших дітях", - прокоментував Пивоваров.

Своєю чергою, Дорофєєва зізналася, що перебуваючи у благодійних турах Європою зрозуміла, як сумує за Україною:

"Мільйони українців були вимушені покинути свій дім через війну. Сум за Батьківщиною, що відчував Шевченко, коли писав цей вірш – саме те, що кожен переживає зараз. Коли я їздила з благодійними концертами Європою, зрозуміла, що ще ніколи  так не сумувала за Україною, за Києвом, за домом, за своїми людьми, за українцями…Іноді дуже важко залишатися з цими важкими думками наодинці. Тому нам всім потрібно не потонути в цих "думах", допомогти собі, один одному та країні випливти, вистояти, зберегти свій культурний код. Зараз надважлива місія в тому, щоб українська культурна спадщина жила та голосно звучала!" – додала Надя.

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