Дорофєєва та Пивоваров довели до сліз дуетною піснею на вірші Тараса Шевченка

Українські виконавці Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров представили емоційну дуетну композицію на вірші легендарного українського письменника Тараса Шевченка.

Пісня отримала назву "Думи". Вона була створена в рамках авторського проєкту Артема Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Зазначимо, що для Наді Дорофєєвої трек став першим релізом від початку війни.

Прем'єра емоційної композиції та атмосферного чорно-білого кліпу на неї відбулася у 100 день війни, 100 день, сповнений болем, сумом та надією на нашу перемогу.

Композиція натхненна віршем видатного поета Тараса Григоровича Шевченка "Думи мої, думи мої"(1840) — вічною класикою української літератури, що актуальна й зараз. Рядки, пронизані сумом за Батьківщиною, жалем та вірою у вільне життя на рідній землі, у наші часи набули особливого сенсу:

"Ми переживаємо нелегкі часи. Перебуваючи у безперервному потоці інформації, намагаємося заповнити екзистенційну порожнечу. Ми постійно в собі, наодинці зі своїми думками, з якими буває складно. Та ми маємо усвідомлювати, що кожен українець з усіма його переживаннями й складнощами потрібен своїй країні як ніколи. Україна - наша ненька, що приймає нас такими, якими ми є. Вона живе всередині нас. І те саме ми хочемо бачити в наших дітях", - прокоментував Пивоваров.

Своєю чергою, Дорофєєва зізналася, що перебуваючи у благодійних турах Європою зрозуміла, як сумує за Україною:

"Мільйони українців були вимушені покинути свій дім через війну. Сум за Батьківщиною, що відчував Шевченко, коли писав цей вірш – саме те, що кожен переживає зараз. Коли я їздила з благодійними концертами Європою, зрозуміла, що ще ніколи так не сумувала за Україною, за Києвом, за домом, за своїми людьми, за українцями…Іноді дуже важко залишатися з цими важкими думками наодинці. Тому нам всім потрібно не потонути в цих "думах", допомогти собі, один одному та країні випливти, вистояти, зберегти свій культурний код. Зараз надважлива місія в тому, щоб українська культурна спадщина жила та голосно звучала!" – додала Надя.

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