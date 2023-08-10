Дорофєєва та Пивоваров влаштували спортивний батл просто на сцені "Голосу країни"

У Польщі наразі тривають знімання європейського сезону вокального шоу "Голос країни-13".

Нещодавно завершився перший етап знімань на цьому проєкті - "сліпі прослуховування". В Інтернеті з'явилося відео зі знімального майданчика, на якому можна побачити двох зіркових тренерів – Надю Дорофєєву та Артема Пивоварова – у веселій спортивній дуелі.

У перерві між зніманнями артисти вирішили з'ясувати, хто з них довше простоїть у планці. Просто на сцені Надя і Артем стали у планку. Вони обидвоє виявили неймовірну витривалість та залишилися в цій позиції протягом тривалого часу. Ніхто з зірок не бажав відступати.

Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров здивували планкою просто на сцені "Голосу країни"

Нарешті, перемогла дружня згода, і обидва артисти вирішили припинити вправу. Глядачі, які спостерігали за цим заходом, почали відлік часу, а коли рахунок досяг одиниці, як і Дорофєєва, так і Пивоваров припинили виконувати вправу.

Нагадаємо, що раніше найенергійніший суддя проєкту "Голос країни-13" Артем Пивоваров вже демонстрував свою фізичну підготовку на шоу. Так, співак заліз на суддівське крісло догори дриґом і простояв так декілька хвилин, чим приємно приголомшив присутніх у залі глядачів.

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