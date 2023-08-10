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Дорофєєва та Пивоваров влаштували спортивний батл просто на сцені "Голосу країни"

Дорофєєва та Пивоваров влаштували спортивний батл просто на сцені "Голосу країни"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
808
Час на прочитання
2 хв
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Дорофєєва та Пивоваров влаштували спортивний батл просто на сцені "Голосу країни"

Надя Дорофєєва і Артем Пивоваров, Голос країни

Тренери проєкту дарма часу на зніманнях не витрачали.

У Польщі наразі тривають знімання європейського сезону вокального шоу "Голос країни-13".

Нещодавно завершився перший етап знімань на цьому проєкті - "сліпі прослуховування". В Інтернеті з'явилося відео зі знімального майданчика, на якому можна побачити двох зіркових тренерів – Надю Дорофєєву та Артема Пивоварова – у веселій спортивній дуелі.

У перерві між зніманнями артисти вирішили з'ясувати, хто з них довше простоїть у планці. Просто на сцені Надя і Артем стали у планку. Вони обидвоє виявили неймовірну витривалість та залишилися в цій позиції протягом тривалого часу. Ніхто з зірок не бажав відступати.

Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров здивували планкою просто на сцені "Голосу країни"

Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров здивували планкою просто на сцені "Голосу країни"

Нарешті, перемогла дружня згода, і обидва артисти вирішили припинити вправу. Глядачі, які спостерігали за цим заходом, почали відлік часу, а коли рахунок досяг одиниці, як і Дорофєєва, так і Пивоваров припинили виконувати вправу.

Нагадаємо, що раніше найенергійніший суддя проєкту "Голос країни-13" Артем Пивоваров вже демонстрував свою фізичну підготовку на шоу. Так, співак заліз на суддівське крісло догори дриґом і простояв так декілька хвилин, чим приємно приголомшив присутніх у залі глядачів.

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Стаття з добірки новин:
Голос країни 2023
Дата публікації
Перегляди
808
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