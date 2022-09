Дорофєєва, Тополя, Осадча знялися в українському епізоді найпопулярнішого шоу Фінляндії

27 вересня у фінському місті Тампере відбулися знімання спеціального епізоду популярного форматного шоу The song of my life.

Особливістю епізоду, який спільно розробили фінський продакшн Yellow Film & TV та українські медіакомпанії 1+1 media і FILM.UA Group, стало те, що він присвячений Україні, створений українською мовою та покликаний познайомити якомога більше людей з нашої культурою, яка в умовах війни стала потужною зброєю.

"Наша боротьба на культурному фронті продовжується. Дякуємо фінським колегам, що звернулися з пропозицією реалізувати такий проєкт. Це був абсолютно новий та цікавий досвід для всієї нашої команди. Віримо, що така Big Brave ініціатива знайде відгук в українського глядача, адже формат шоу особливо актуальний для наших реалій. Бо пісня допомагає переживати горе, творити, надихати, йти до перемоги. Саме про такі пісні всього життя ми розповімо у спешл-епізоді", — сказав керівник Big Shows 1+1 media та ініціативи Big Brave Events Володимир Завадюк.

Українські зірки на фінському шоу

У спешл-епізоді, ведучою якого стала Катерина Осадча, на глядачів чекають такі зіркові учасники, чиї пісні життя намагатимуться відгадати гості: співачка DOROFEEVA, ведучий 1+1 Тімур Мірошниченко, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя та подружжя спортсменів, які є національною гордістю, — Михайло Романчук та Марина Бех.

Обрані пісні, про які за правилами шоу ніхто не знатиме достеменно, виконуватимуть наживо українські артисти KOLA та LAUD. Переможе той, хто здогадається про пісні, обрані зірками, найбільше разів. Також під час епізоду будуть виступи фінських артистів Diandra, Arja Saijonmaa, Kasmir, Irina, JP Leppäluoto, а розпочне шоу популярна фінська ведуча Катя Стол. Самі ж фінські співаки та тамтешня ведуча прагнуть донести до всього українського народу важливий меседж: "Українці, ми вас любимо, і ми з вами".

"Цінно, що фінський глядач у прайм-тайм на найпопулярнішому шоу побачить цілий епізод, присвячений Україні. До того ж, українською мовою. Про що ми говорили?! Звичайно, що ми говорили про війну, про ті злочини, які чинить росія на нашій території. Важливо, аби люди ще раз згадали, а військова підтримка не закінчувалася, аби Україна й надалі не зникала з контексту життя європейських країн", — прокоментувала Катерина Осадча, ведуча спешл-епізоду, а також "Голосу країни" на телеканалі ТЕТ.

Такий спешл-випуск розроблено вперше в історії шоу, а на екранах він з'явиться у листопаді - для українських глядачів на телеканалі ТЕТ, Київстар ТБ та в YouTube FILM.UA. Планується, що український випуск буде показано також в інших європейських країнах, аби привернути увагу світу та нагадати про мужній спротив українців у війні з рф.

Про The song of my life:

The song of my life - найпопулярніше розважальне шоу Фінляндії, що збирає частку перегляду в понад 40%. Ведуча Катя Стол змушує гостей вечора відкривати свої серця силою музики. Гості вгадують пісні одне одного і водночас відкривають щось нове про себе через пісню свого життя та пов'язану з нею історію. Найкращі артисти виконують пісні наживо у супроводі оркестру. Глядачі разом з гостями можуть відгадувати, хто яку пісню обрав, за допомогою спеціального мобільного застосунку. Дистриб'ютором цього форматного шоу є компанія Armoza Formats.

