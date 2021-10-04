Дорофєєва у мінішортах похизувалася підтягнутими сідницями та розповіла про свій "загін"

Артистка зізналася у своїй фобії.

Українська співачка Надя Дорофєєва розкрила перед прихильниками одну свою таємницю.

Так, виконавиця зізналася, що у неї є фобія перед під'їздами. Про це вона розповіла на сторінці в Instagram. Надя розмістила серію знімків, на яких постає у лимоновому костюмі, який складається з мінішорт та кофтинки.

instagram.com/nadyadorofeeva

Такий образ зірка доповнила чорними колготами та масивними черевиками.

"Увага, шановні підписники! Мій загін, якого ви ще не знаєте. Я боюся під'їздів. Заходжу до них лише тоді, коли біля двері нікого немає, потім біжу, ніби мене хтось переслідує і нервово тисну кнопку ліфта, він же так точно швидше приїде!" – поділилася Дорофєєва.

instagram.com/nadyadorofeeva

Також артистка додала, що у такому вигляді, як на фото, біля під'їзду фани її точно не побачать. Надя пояснила, що це все заради знімань.

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