Дорофєєва у приспущених джинсах запрем'єрила пісню, яку написала з чоловіком Кацуріним

Артистка своєрідно відреагувала на хейт, який на неї сиплеться у Мережі.

Співачка Надя Дорофєєва сьогодні, 7 грудня, представила свіжу композицію "Хай пишуть", яку створила разом з чоловіком Мішею Кацуріним і продюсером Іваном Клименком.

Артистка також зняла відео, у якому постала у приспущених джинсах, чорній кофті та в окулярах. У кліпі Дорофєєва своєрідно передала привіт всім хейтерам. Артистка самоіронічно поділилася найяскравішими коментарями реальних людей на свою адресу.

"Хай пишуть" – це афірмація проти хейту. Вмикати щоразу, коли хтось поливає вас брудом. Джерело натхнення – реальні коментарі", - прокоментувала вихід пісні артистка.

В серцях шанувальників композиція знайшла відгуки, про що вони повідомили у коментарях під новим відео Дорофєєвої:

Ти розумничка! Подобається твій посил не звертати увагу на думку оточуючих і жити у своє задоволення

Затягує! Дякую за чудовий настрій!

Дуже класний та щирий кліп. Від вас лине така хороша енергетика, і такий заряд емоцій

Цей трек - просто бомба! І так важливо мати такий позитивний відгук на оточення негативу

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва чесно зізналася, як ставиться до хейту у бік свого експродюсера Потапа. Також співачка поділилася, чи продовжує спілкуватися з ексчоловіком Володимиром Дантесом.

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