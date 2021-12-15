Дорофєєва у трусах і сорочці показала прокачаний прес і стрункі ноги

Артистка похизувалася фігурою.

Українська співачка Надя Дорофєєва розбурхала уяву шанувальників черговим провокаційним знімком.

У сторіс своєї сторінки в Instagram артистка поділилася кадром, зробленим у неї вдома. На фото зваблива Надія зображена у спідньому та сорочці. Зірка дивиться у дзеркало і робить селфі.

Домашнє вбрання виконавиці чудово дозволило розгледіти її стрункі ноги, осину талію та плаский прокачаний живіт. Окрім того, знаменитість частково показала й свою гардеробну, зроблену у світлих тонах. У кімнаті стоїть велике крісло, стіл та величезне дзеркалом.

instagram.com/nadyadorofeeva

Цікаво, що двома сторіз раніше Дорофєєва показала шанувальникам, які, подекуди, шокуючі повідомлення їй надсилають збоченці. Проте артистка до цього ставиться з гумором: "Мій день розпочався з милих компліментів", - підписала кадр Надя і супроводила його смайликом, який сміється.

instagram.com/nadyadorofeeva

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