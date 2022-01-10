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Дорофєєва у відвертому бікіні показала ніжний поцілунок з чоловіком Дантесом

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Дорофєєва у відвертому бікіні показала ніжний поцілунок з чоловіком Дантесом

instagram.com/nadyadorofeeva

Подружжя відпочиває у теплих краях.

Українська співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком, шоуменом Володимиром Дантесом після насичених трудових буднів вирушили у відпустку.

Цього року пара надала перевагу місту Тулум, що у Мексиці. Як раніше розповідала Надя, сюди їй порадив приїхати продюсер та друг Потап. Вона дослухалася і не пожаліла.

На сторінці в Instagram Надя поділилася казковими фото з відпочинку. На них артистка позує на тлі мальовничих краєвидів, а разом з тим не втратила нагоди похизуватися гарною фігурою. Артистка запостила знімок, на якому позує у зеленому мінібікіні. Пляже вбрання артистки чудово підкреслило її струнку та прокачану фігуру.

© instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
© instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva

Окрім того, Дорофєва з чоловіком записали миле TikTok-відео, на якому злилися у ніжному поцілунку.

Шанувальники подружжя побажали їм гарного відпочинку та наробили компліментів: "найкраща пара українського шоубізу", "дуже гарні і такі милі", "вам дуже личить Мексика".

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