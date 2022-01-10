Дорофєєва у відвертому бікіні показала ніжний поцілунок з чоловіком Дантесом

Подружжя відпочиває у теплих краях.
Українська співачка Надя Дорофєєва разом з чоловіком, шоуменом Володимиром Дантесом після насичених трудових буднів вирушили у відпустку.
Цього року пара надала перевагу місту Тулум, що у Мексиці. Як раніше розповідала Надя, сюди їй порадив приїхати продюсер та друг Потап. Вона дослухалася і не пожаліла.
На сторінці в Instagram Надя поділилася казковими фото з відпочинку. На них артистка позує на тлі мальовничих краєвидів, а разом з тим не втратила нагоди похизуватися гарною фігурою. Артистка запостила знімок, на якому позує у зеленому мінібікіні. Пляже вбрання артистки чудово підкреслило її струнку та прокачану фігуру.
Окрім того, Дорофєва з чоловіком записали миле TikTok-відео, на якому злилися у ніжному поцілунку.
Шанувальники подружжя побажали їм гарного відпочинку та наробили компліментів: "найкраща пара українського шоубізу", "дуже гарні і такі милі", "вам дуже личить Мексика".
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